6 ans de prison pour Louh et moins pour Said Bouteflika et Haddad

Le verdict du procès de l’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh et de ses coaccusés, poursuivis pour entrave au bon déroulement de la Justice, est enfin tombé.

Après trois jours de procès, marqué par des révélations ahurissantes, le juge du Tribunal criminel de Dar El Beida (Alger) prononce enfin son verdict. Le principal accusé de l’affaire, à savoir Tayeb Louh, est condamné à une peine de six ans de prison ferme assortie de 200 000 dinars Algériens.

Dans cette affaire, Tayeb Louh étai poursuivi pour plusieurs chefs d’accusations, dont « incitation à la partialité », « abus de fonction » et « entrave au bon déroulement de la justice ».

En effet, l’ancien ministre de la Justice et ses coaccusés sont accusés d’être impliqués dans l’affaire de l’annulation du mandat d’arrêt international émis contre l’ancien ministre de l’Énergie, Chakib Khelil qui est actuellement en fuite à l’étranger.

2 ans de prison contre Said Bouteflika

Poursuivis dans le même dossier, Said Bouteflika et son bras droit Ali Haddad ont pris deux ans de prison avec une amende de 100.000 DZD. L’inspecteur général Tayeb Benhachem a également été condamné de la même peine que Haddad et Said.

D’un autre côté, le tribunal a prononcé des acquittements l’ex président de la cour d’Alger Mokhtar Benharadj et l’ex-secrétaire général du ministère de la Justice, Zouaoui Laadjine.

