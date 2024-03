6 ans de prison pour celui qui abandonne ses parents dans une maison de retraite

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale a reçu une proposition de loi relative à la protection des personnes âgées abandonnées par leurs enfants dans les maisons de retraite. Le nouveau texte prévoit des sanctions sévères contre ces derniers, pouvant aller jusqu’à 6 ans de prison et une amende de 10 millions de centimes (environ 500 €).

Initié par un groupe de députés, ce projet de loi vise à garantir la protection sociale des personnes âgées, de promouvoir les valeurs familiales et de lutter contre l’injustice sociale.

Pour rappel, ce projet de loi modifie la loi n° 10-12 de décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées. La nouvelle version oblige les enfants adultes à assumer la responsabilité légale et financière de l’entretien de leurs parents.

Les auteurs du projet de loi soulignent l’importance du devoir moral et religieux de prendre soin de ses parents, surtout en Algérie, pays musulman. Ils affirment que l’État doit garantir aux personnes âgées une vie digne et respectueuse, en particulier après avoir consacré leur vie à l’éducation et à l’épanouissement de leurs enfants.

Ce projet de loi vise également à alléger le fardeau financier et économique de l’État en responsabilisant davantage les enfants adultes envers leurs parents. Il encourage les valeurs familiales et renforce les liens entre les générations.

Force est de conclure que l’adoption d’un tel projet constituerait une avancée significative dans la protection des personnes âgées en Algérie.