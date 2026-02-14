5M d’arbres en 24H : l’Algérie lance la plus grande campagne de plantation de son histoire

Dans un geste symbolique reflétant la conscience écologique croissante du pays, l’Algérie a lancé samedi 14 février 2026 la plus grande campagne nationale de plantation d’arbres sous le slogan « Khadra bi Idni Lah ». L’opération s’est déroulée simultanément dans toutes les wilayas et a rassemblé un large éventail de participants : citoyens, associations, institutions et secteurs publics et privés.

La campagne est organisée par le ministère de l’Agriculture, à travers la Direction générale des forêts, en collaboration avec le mouvement Algérie Verte, fondé par l’influenceur algérien Fouad Maâla, engagé depuis plusieurs années dans la protection de l’environnement. Fouad Maâla avait déjà coordonné en octobre 2025 une précédente campagne de reboisement, durant laquelle plus d’1,41 million d’arbres avaient été plantés à travers le pays.

À LIRE AUSSI : Algérie Ferries : la compagne maritime lance un nouveau service pour les réservations

Objectif ambitieux : 5 millions de plants en un jour

Cette fois, la campagne vise à planter 5 millions de jeunes plants en une seule journée, un objectif inédit dans l’histoire environnementale du pays. Les plants distribués dépassent les 5,3 millions, répartis en :

71 % d’arbres forestiers

26 % d’arbres fruitiers

3 % de plants à valeur esthétique

Les responsables ont choisi les espèces selon une approche scientifique, tenant compte du climat et du sol de chaque région, ainsi que de leurs avantages économiques et esthétiques.

À LIRE AUSSI : Il veut rendre l’Algérie « verte » en plantant 1 million d’arbres, l’influenceur Fouad Maala séduit

La campagne a mis un accent particulier sur la biodiversité locale, avec la plantation de 100 000 arganiers, reconnus pour leur valeur écologique et économique. Les bénévoles ont également planté des arbres comme le caroubier et l’olivier afin de soutenir la sécurité alimentaire et environnementale dans plusieurs wilayas.

Mobilisation nationale et logistique importante

L’initiative a bénéficié d’une large mobilisation, impliquant institutions publiques, entreprises, armée, associations et citoyens. Les participants se sont rendus sur les sites de plantation désignés par les directions locales des forêts, tandis que les autorités locales ont assuré la préparation des terrains, le creusement des trous et la coordination logistique pour garantir le succès de l’opération.

À LIRE AUSSI : À la tête du MAEP depuis 2024, que retenir de la présidence algérienne ?

Cette campagne s’inscrit dans une stratégie nationale continue pour protéger le couvert végétal, lutter contre la désertification et développer les espaces verts. Elle fait suite au succès des initiatives précédentes, démontrant que la protection des forêts et de l’environnement est une responsabilité collective.

Grâce à des actions comme « Khadra bi Idni Lah », l’Algérie affirme sa volonté de construire un avenir plus vert et durable, tout en mobilisant la société civile et les jeunes générations autour de la préservation de son patrimoine naturel.