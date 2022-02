5e vague de Covid-19 en Algérie : Dr Melhag livre son analyse

Pour le Dr Mohamed Melhag, chercheur en virologie et ancien biologiste des laboratoires, le scénario d’une cinquième vague de coronavirus en Algérie n’est pas à écarter.

S’exprimant ce vendredi 18 février sur les ondes de la Radio Setif, Dr Melhag a livré son analyse sur la situation sanitaire actuelle, mais il a aussi évoqué la possibilité d’une cinquième vague de Covid-19 en Algérie.

« Si on étudie les données disponibles, on constatera que le risque d’une cinquième vague est toujours présent. Cela serait dû en partie, au relâchement et au manque de vigilance vis-à-vis des règles sanitaires déployées, mais également au taux assez bas de personnes vaccinées et aux différents variants », a-t-il expliqué.

Ce que pense Dr Melhag des variants

Par ailleurs, le chercheur en virologie a souligné que le risque d’une émergence d’autres variants de Covid-19 est aussi présent, en raison de la présence de foyers du virus.

Dr Melhag a tout de même tenu à expliqué que, malgré les précautions prises dernièrement, cette vague va se poursuivre pendant des jours, voire des semaines en raison du sous-variant Omicron AB2.

« C’est une erreur de penser que la souche d’Omicron n’est pas dangereuse, c’est plus de 250.000 morts dans le monde », a lancé Dr Mohamed Melhag.