55e anniversaire de la résolution 2758 de l’ONU : la Chine célèbre le soutien historique de l’Algérie

Un colloque s’est tenu dimanche à Alger à l’initiative de l’ambassade de Chine en Algérie, en partenariat avec l’Association d’amitié algéro-chinoise. L’événement commémorait le 55e anniversaire de la résolution 2758, adoptée le 25 octobre 1971 par l’Assemblée générale de l’ONU. Ce texte avait rétabli les droits de la République populaire de Chine au sein de l’organisation onusienne.

Plusieurs personnalités ont assisté à la rencontre, dont Mohamed Amroune, président de la commission des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger du Conseil de la nation. Nazim Khaldi, directeur des Affaires politiques internationales au ministère des Affaires étrangères, représentait également la diplomatie algérienne. D’anciens ministres, des responsables de partis politiques ainsi que des universitaires et chercheurs ont pris part aux échanges.

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والنص الكامل لكلمة سفير الصين لدى الجزائر: https://t.co/TwYGo31UTA https://t.co/vETAwqW6EX — Embassy of China in Algeria 中国驻阿尔及利亚大使馆 (@ChinaEmbAlgeria) October 25, 2026

Une position algérienne inchangée depuis 1971

Dans son allocution, l’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, a rappelé que l’Algérie figurait, aux côtés de l’Albanie, parmi les initiateurs de la résolution 2758. Ce texte reste d’ailleurs connu sous le nom de « proposition albano-algérienne » dans la diplomatie internationale.

Selon le diplomate chinois, ce rôle historique de l’Algérie n’a pas été oublié à Pékin. « Le projet de résolution 2758, connu sous le nom de « proposition albano-algérienne », demeure profondément ancré dans la mémoire collective du peuple chinois et figure en bonne place dans les manuels scolaires chinois. Le gouvernement et le peuple chinois ne l’oublieront jamais ! », a-t-il déclaré.

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La question de Taïwan au cœur du discours

L’ambassadeur chinois s’est montré ferme sur la question taïwanaise, qui demeure une ligne rouge pour Pékin depuis l’adoption de la résolution 2758. Ce texte avait en effet exclu les représentants de Taïwan de l’ONU et de ses organisations affiliées, au profit du gouvernement de la République populaire de Chine.

En effet, Dong Guangli a réaffirmé la position chinoise. « La Chine réalisera inévitablement sa réunification complète, et Taïwan reviendra forcément dans le giron de la mère patrie », a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette volonté était partagée par l’ensemble de la population chinoise : « Il s’agit de la volonté ferme des plus de 1,4 milliard de Chinois, ainsi qu’une tendance historique irréversible qu’aucune force ne pourra arrêter ».

Le diplomate a par ailleurs rappelé la position de l’Algérie sur ce dossier, citée lors de la visite d’État du président Abdelmadjid Tebboune en Chine en 2023. Selon Dong Guangli, le chef de l’État algérien avait alors déclaré que « la partie algérienne adhère au principe d’une seule Chine, considère Taïwan comme une partie inaliénable du territoire chinois et s’oppose à toute forme d’indépendance de Taïwan».

183 pays reconnaissent le principe d’une seule Chine

Dong Guangli a situé la portée de la résolution 2758 à l’échelle mondiale. Selon lui, 183 pays entretiennent aujourd’hui des relations diplomatiques avec Pékin sur la base du principe d’une seule Chine. Ce cadre diplomatique structure notamment les relations économiques de la Chine avec le continent africain.

L’ambassadeur a ainsi indiqué que 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine, dont l’Algérie, bénéficient d’un traitement à zéro droit de douane sur leurs exportations. Cette politique commerciale s’inscrit, selon lui, dans une coopération plus large menée dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route », qui associe désormais plus des trois quarts des pays du monde.

Engagement de la Chine envers le maintien de la paix et la lutte contre la pauvreté

Le diplomate a également mis en avant le rôle de la Chine au sein des institutions onusiennes. D’après ses déclarations, Pékin est le plus grand fournisseur de personnel de maintien de la paix parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. La Chine occupe en outre, toujours selon l’ambassadeur, la deuxième place parmi les contributeurs financiers aux opérations de maintien de la paix.

Sur le plan du développement, Dong Guangli a affirmé que son pays avait contribué à plus de 70 % de la réduction de la pauvreté à l’échelle mondiale. La Chine aurait ainsi été l’un des premiers pays à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement, selon les chiffres avancés par l’ambassadeur.

La dimension environnementale a également été abordée. Dong Guangli a rappelé l’engagement pris par la Chine d’atteindre le pic de ses émissions de carbone avant 2030. Pékin vise par ailleurs la neutralité carbone avant 2060, selon les objectifs cités par l’ambassadeur.

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Algérie – Chine : Pékin réaffirme les valeurs communes et sa volonté de renforcer la coopération

En clôture de son intervention, l’ambassadeur chinois a souligné les valeurs communes qui unissent la Chine et l’Algérie, notamment leur histoire de lutte contre le colonialisme et l’hégémonisme. Il a également mis en avant leur opposition aux ingérences extérieures, leur attachement au rôle des Nations unies dans la gouvernance mondiale et leur engagement en faveur de l’équité et de la justice internationales, ainsi que du respect des droits et intérêts légitimes de tous les pays.

Dong Guangli a enfin réaffirmé la volonté de Pékin de renforcer sa coopération avec Alger et les autres pays du monde pour mettre en œuvre les quatre initiatives mondiales portées par la Chine. Selon lui, cette démarche vise à préserver la paix et la sécurité internationales, à défendre les intérêts des pays en développement et à contribuer à la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

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