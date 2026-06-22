5,4 milliards $ pour sa première entrée en Algérie : le mégaprojet de ce géant saoudien prend forme

Le géant saoudien Midad Energy concrétise sa toute première entrée sur le marché algérien à travers un projet historique de 5,4 milliards de dollars dans le bassin d’Illizi Sud. Mené en partenariat avec la Sonatrach, ce mégaprojet de partage de production vient de franchir une étape décisive avec le lancement officiel de sa première phase opérationnelle sur le terrain.

Estimé à 5,4 milliards de dollars, ce projet implanté dans le bassin d’Illizi Sud figure parmi les plus importants investissements étrangers réalisés dans l’amont pétrolier et gazier algérien au cours des dernières années.

Ce partenariat d’envergure, qualifié de stratégique par les observateurs, vise la récupération d’un milliard de barils équivalent pétrole sur une période de 30 ans. Il scelle également une coopération approfondie entre deux géants du marché énergétique mondial.

Mohamed Arkab et Midad Energy lancent officiellement les travaux

Une réunion de haut niveau s’est tenue hier au siège du ministère des Hydrocarbures pour finaliser les aspects techniques et organisationnels du lancement. Le ministre du secteur, Mohamed Arkab, et les dirigeants de Midad Energy Afrique du Nord ont passé en revue le calendrier des travaux.

Selon le communiqué ministériel, l’accent a été mis sur le strict respect des délais et des normes internationales indispensables à la concrétisation de ce projet de grande envergure.

Exploration et production : les deux phases de ce méga-investissement saoudien

Le projet se déploiera selon un calendrier précis, divisé en deux grandes phases de développement. La première phase sera dédiée à l’évaluation et à l’exploration sur une durée de 7 ans, pour un investissement de 288 millions de dollars entièrement financé à 100 % par la partie saoudienne.

Cette étape initiale comprendra notamment la réalisation d’études sismiques en 2D et 3D ainsi que le forage de plus de 13 puits d’appréciation pour évaluer les réserves.

La seconde phase sera consacrée à la production massive avec un investissement colossal de 5,1 milliards de dollars. Ce déploiement industriel lourd prévoit le forage d’une soixantaine de puits supplémentaires ainsi que l’installation de quatre unités de compression.

Dans le détail, deux de ces unités afficheront une capacité de 12 millions de mètres cubes par jour, tandis que les deux autres déploieront une capacité de 8 millions de mètres cubes par jour.

Gaz naturel et GPL : les prévisions géantes de production à Illizi Sud

L’exploitation à long terme de ce gisement majeur en plein cœur du bassin d’Illizi Sud doit permettre d’extraire des volumes considérables de ressources énergétiques. Les projections de production sur 30 ans tablent sur la récupération de 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel.

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À cela s’ajoutent 204 millions de barils d’hydrocarbures liquides, qui se répartissent entre 103 millions de barils de GPL et 101 millions de barils de condensat.

Sonatrach et Midad Energy voient déjà plus loin

Pour sa toute première entrée sur le marché algérien, Midad Energy ne compte pas s’arrêter là. Séduit par un cadre réglementaire propice et l’abondance des ressources locales, le groupe saoudien a formellement exprimé sa volonté d’étendre ses activités le long de la chaîne de valeur de l’industrie pétrolière et gazière en Algérie.

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Les deux partenaires explorent déjà de nouvelles opportunités de co-investissement, confirmant leur ambition commune de bâtir une relation d’affaires durable et à forte valeur ajoutée pour les deux nations.