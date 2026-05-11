-50% sur l’assurance auto, logement…ce que les retraités Algériens paient désormais à moitié prix

C’est une bouffée d’oxygène pour le pouvoir d’achat de 3,5 millions de retraités algériens. Depuis ce dimanche, une nouvelle convention vous permet de diviser par deux vos frais d’assurance. Que ce soit pour votre véhicule, votre logement ou vos voyages, la Caisse nationale des retraites (CNR) et la Société algérienne des assurances (SAA) proposent des réductions allant jusqu’à 50 %. Voici comment profiter de cet avantage immédiat.

Réduction de 50% pour les retraités : les assurances concernées par la convention CNR – SAA

Selon le média Ennahar, c’est le directeur général de la CNR, Hafidh Adrar, et son homologue de la SAA, Youcef Ben Missia, qui ont signé l’accord dimanche matin. Il est entré en vigueur immédiatement et couvre quatre catégories de produits :

L’assurance automobile

L’assurance voyage

L’assurance immobilière

L’assurance contre les catastrophes naturelles (CAT-NAT)

Ainsi, tout retraité affilié à la CNR peut dès aujourd’hui se rendre dans une agence de la SAA pour souscrire ou renouveler son contrat au tarif réduit. Aucune condition de revenus ni d’ancienneté d’affiliation n’a été mentionnée par les signataires.

La convention est valable un an à compter du 10 mai 2026, avec renouvellement automatique. Les retraités conservent donc ces avantages sans aucune démarche supplémentaire, sauf si l’une des deux parties décide d’y mettre fin.

Après les assurances et les crédits, la CNR prépare d’autres avantages pour les retraités algériens

Par ailleurs, cette mesure s’ajoute à un dispositif lancé fin avril, quand la CNR avait signé une convention avec la Banque de développement local (BDL) permettant aux pensionnés d’accéder à des prêts bancaires à taux bonifiés, une ouverture notable pour une catégorie longtemps tenue à l’écart du crédit.

Des discussions sont actuellement en cours avec d’autres institutions publiques, dont les détails n’ont pas encore été communiqués. Enfin, la CNR indique vouloir élargir progressivement les services proposés aux retraités, bien au-delà du simple versement mensuel des pensions.

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