50 morts et 2 180 blessés en une semaine : Voici la wilaya la plus meurtrie par les drames routiers

Chaque été, l’Algérie se met en mouvement. Les vacances, les retrouvailles en famille et le plaisir des escapades se heurtent malheureusement à une réalité tragique : celle des drames routiers qui endeuillent des dizaines de familles.

Le rapport de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) pour la semaine du 3 au 9 août n’est pas qu’une simple accumulation de chiffres, c’est le reflet d’une véritable hécatombe.

Pas moins de 50 personnes ont perdu la vie en une semaine dans des accidents de la route. Un chiffre effroyable qui nous rappelle que derrière chaque accident, il y a un drame humain, une famille en deuil, un avenir brisé.

La DGPC a recensé 1 637 accidents qui ont fait également 2 180 blessés. Ces chiffres sont un cri d’alarme.

Au-delà de la fatalité, ces accidents posent la question des comportements irresponsables, de l’imprudence et du non-respect du code de la route. La vitesse excessive, la conduite dangereuse, l’inattention au volant sont autant de facteurs qui transforment un simple trajet en une tragédie.

Accidents de la route en Algérie : Sétif en tête du bilan meurtrier

Si l’ensemble du pays est touché, certaines régions paient un plus lourd tribut. C’est le cas de la wilaya de Sétif, qui a enregistré 6 décès et 118 blessés en 86 accidents. Un triste record qui souligne l’urgence d’une prise de conscience collective.

Ce bilan accablant est un appel à la vigilance. Il nous rappelle que la sécurité routière n’est pas qu’une affaire d’État, mais la responsabilité de chacun.

Concernant les noyades, les services de secours déplorent 10 décès en mer et 3 dans des plans d’eau. Malgré ce triste bilan, les gardes-côtes ont réussi à sauver 2 153 personnes, prodigué les premiers secours à 1 808 autres, et évacué 416 blessés vers des centres de santé.

En matière d’incendies, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre 2 247 feux domestiques et industriels. Les wilayas d’Alger (262 feux), de Blida (132) et de Constantine (115) ont enregistré le plus grand nombre d’incendies. De plus, les équipes de la protection civile ont maîtrisé 183 feux de forêts et de cultures dans plusieurs wilayas.

Face à ces drames répétés, la prévention et la prudence doivent devenir des réflexes quotidiens. Sur la route, en mer ou face aux risques d’incendie, chaque geste compte pour éviter qu’un été de retrouvailles ne se transforme en saison de deuils. Plus que jamais, la sécurité est l’affaire de tous.