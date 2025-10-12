50 % de réduction, trajets illimités, abonnements… La SNTF dévoile ses meilleures offres

Prendre le train n’a jamais été aussi avantageux. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) multiplie les formules pour rendre les déplacements accessibles à toutes les bourses.

Étudiants, retraités, personnes en situation de handicap, familles ou groupes sportifs… chacun y trouve désormais son compte.

À travers un large éventail de cartes d’abonnement et d’offres spéciales, la compagnie entend encourager les Algériens à privilégier le rail, tout en allégeant la facture du voyage.

SNTF : des formules adaptées à chaque profil de voyageur

La SNTF propose une série d’abonnements et de réductions conçus pour répondre à tous les besoins. Parmi les plus attractives :

Le billet aller-retour : 20 % de réduction pour les trajets de plus de 400 km, valable pendant deux mois.

: 20 % de réduction pour les trajets de plus de 400 km, valable pendant deux mois. La carte verte , destinée aux usagers de la banlieue algéroise, offre entre 30 et 40 % de remise selon la durée de l’abonnement, avec un nombre de voyages illimité.

, destinée aux usagers de la banlieue algéroise, offre entre selon la durée de l’abonnement, avec un nombre de voyages illimité. Les abonnements ordinaires permettent de voyager avec 35 % de réduction , avec des périodes flexibles (un mois, trois mois ou un an) et des avantages tels que 15 jours de gratuité pour un abonnement trimestriel et cinq mois gratuits pour l’annuel.

permettent de voyager avec , avec des périodes flexibles (un mois, trois mois ou un an) et des avantages tels que pour un abonnement trimestriel et pour l’annuel. La carte Sahla, combinant train et bus (ETUSA), permet quant à elle de réduire jusqu’à 50 % le coût du trajet pour seulement 2500 dinars par mois.

Des réductions généreuses pour les jeunes, les aînés et les familles

La SNTF n’oublie aucune tranche d’âge :

Les jeunes de 12 à 28 ans bénéficient de 20 % de réduction sur les trajets régionaux et grandes lignes de plus de 100 km.

bénéficient de sur les trajets régionaux et grandes lignes de plus de 100 km. Les personnes âgées profitent du même taux de remise à partir de 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes .

profitent du même taux de remise à partir de . Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, tandis que ceux âgés de 4 à 12 ans paient la moitié du prix du billet avec siège garanti.

Une politique inclusive pour les personnes à besoins spécifiques

La compagnie ferroviaire adopte une approche solidaire en facilitant les déplacements des voyageurs à mobilité réduite.

Les personnes dont le taux d’invalidité est inférieur à 80 % bénéficient de 50 % de réduction .

bénéficient de . Celles dont le taux atteint ou dépasse 80 % voyagent gratuitement , tout comme leurs accompagnateurs.

voyagent , tout comme leurs accompagnateurs. Sur les lignes de banlieue, la gratuité est totale pour toutes les catégories.

Voyager en groupe : plus on est, moins on paie !

Les offres collectives de la SNTF séduisent également les associations, établissements scolaires et clubs sportifs.

Les groupes ordinaires (à partir de 10 personnes) profitent d’une réduction de 30 % .

(à partir de 10 personnes) profitent d’une . Les organismes sportifs bénéficient de remises progressives allant jusqu’à 50 % selon la taille du groupe.

bénéficient de remises progressives allant selon la taille du groupe. Les colonies de vacances regroupant des jeunes de moins de 21 ans profitent d’un rabais de 50 % sur les billets aller-retour.

Comment obtenir sa carte d’abonnement SNTF ?

L’obtention des cartes se fait simplement en déposant un dossier composé de :

Une photo d’identité ,

, Une copie de la carte d’identité nationale.

Les voyageurs peuvent également s’informer ou effectuer leurs démarches :

Sur le site officiel de la SNTF, Ou via l’application mobile qui permet de consulter les horaires, les tarifs et le type de train, ainsi que les arrêts desservis.

Avec cette politique tarifaire, la SNTF ambitionne de redonner au train sa place de choix dans les habitudes de déplacement des Algériens. En diversifiant les formules d’abonnement et en étendant les réductions à toutes les catégories sociales, elle fait du rail un moyen de transport à la fois économique, pratique et inclusif.