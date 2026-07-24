« 50 % de démarches numériques supplémentaires d’ici décembre 2026 », s’engage Saihi

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale s’engage dans une nouvelle phase de modernisation de ses structures.

À l’occasion d’une journée d’information dédiée à la transformation et à la souveraineté numériques du secteur, le ministre Abdelhak Saihi a préconisé la centralisation des prestations administratives au sein d’un portail électronique unique.

Cette initiative vise à regrouper l’ensemble des services proposés par les différents organismes rattachés afin d’offrir aux usagers un accès distant et fluide, leur évitant ainsi les déplacements vers les guichets traditionnels.

Un guichet électronique unique pour simplifier les démarches administratives

S’appuyant sur un portefeuille existant de 235 prestations dématérialisées, l’administration entend accélérer la simplification de ses procédures.

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Les outils déployés jusqu’ici, à l’image de l’application de reconnaissance faciale instaurée par la Caisse nationale des retraites (CNR) pour certifier le contrôle de vie, illustrent la volonté d’intégrer des technologies modernes dans le quotidien des usagers.

Objectif 2026 : Plus de services en ligne, intelligence artificielle et cybersécurité

Pour poursuivre cette dynamique, la tutelle a fixé un calendrier précis prévoyant d’accroître le volume global des démarches en ligne d’au moins 50 % d’ici le mois de décembre 2026.

Pour y parvenir, le plan d’action repose sur deux piliers technologiques majeurs. L’intelligence artificielle sera progressivement intégrée pour améliorer la qualité et la réactivité du service public, en anticipant les besoins des usagers et en optimisant le traitement des dossiers.

Des mécanismes d’évaluation continue seront mis en place pour ajuster l’offre en temps réel, selon les retours du terrain.

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Le second pilier concerne la cybersécurité. Saihi a insisté sur la nécessité d’élever les standards de protection des données personnelles des citoyens.

Dans un contexte où la numérisation implique la collecte et le traitement de volumes croissants d’informations sensibles, la confiance des usagers envers les outils numériques de l’État constitue un enjeu stratégique non négociable.

Cette annonce s’inscrit dans une trajectoire engagée bien avant cette journée d’information. Depuis le début de l’année 2026, le ministère multiplie les initiatives pour accélérer sa transition numérique.

En avril dernier, le ministère avait déjà atteint un taux de numérisation de 97 % des documents administratifs autrefois exigés sous format papier, un bilan présenté comme un levier stratégique pour le développement économique et social du pays.