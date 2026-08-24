+ 50 % d’ammoniac et d’urée à Arzew : L’Algérie valide un projet d’extension stratégique avec ce pays arabe

Un accord majeur scelle le coup d’envoi de l’extension de l’usine AOA à Arzew. Ce dimanche à Alger, les dirigeants algériens et omanais ont validé le passage à la phase opérationnelle du projet, qui boostera de 50 % la production d’ammoniac et d’urée de ce pôle pétrochimique stratégique.

Le ministre d’État et ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a scellé cet accord stratégique lors d’une audience officielle. Il a reçu Cheikh Saad Suhail Bahwan, le président du conseil d’administration du groupe omanais Suhail Bahwan Holding.

L’ambassadeur d’Oman en Algérie, Saif bin Nasser bin Rashid Al-Badai, et le PDG du groupe Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, ont également pris part à cette rencontre de haut niveau.

Les deux partenaires ont fondé la joint-venture AOA en 2008, avec une répartition des parts fixée à 51 % pour Sonatrach et 49 % pour le groupe omanais.

Depuis 2017, la société fait tourner un pôle pétrochimique majeur. Le complexe s’appuie sur deux unités d’ammoniac et deux unités de granulation d’urée.

Aujourd’hui, les installations tournent à plein régime. Elles affichent une capacité quotidienne d’environ 4 000 tonnes d’ammoniac et 7 000 tonnes d’urée granulée à 46 %.

Le marché local absorbe une partie de l’ammoniac pour fabriquer des engrais. En revanche, les équipes d’AOA expédient plus de 90 % de l’urée produite vers les marchés internationaux.

Un bond de 50 % des capacités de production

Résultat de consultations techniques et commerciales menées tout au long de l’année écoulée, cet accord ouvre la voie à la mobilisation immédiate des ressources logistiques et financières. La pièce maîtresse de cette initiative repose sur l’installation d’une nouvelle ligne de production.

Une infrastructure moderne qui permettra de booster le rendement du site de 50 %, ciblant principalement l’ammoniac et l’urée.

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À travers ce plan d’action conjoint, l’Algérie ambitionne de maximiser la valorisation locale de ses ressources gazières et de renforcer ses capacités dans la transformation pétrochimique, un secteur clé pour l’économie nationale.

Un partenariat stratégique soutenu au plus haut niveau

Afin d’assurer le respect du calendrier de livraison, le ministre de tutelle s’est engagé à lever tout frein administratif ou technique susceptible de ralentir le chantier.

Mohamed Arkab a insisté sur le suivi rigoureux dont bénéficiera cette infrastructure stratégique cogérée par Sonatrach et Suhail Bahwan Holding.

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Au-delà de l’aspect purement industriel, les responsables des deux nations se sont félicités de l’excellence des liens historiques et politiques qui unissent Alger et Mascate.

Cette expansion s’inscrit pleinement dans la vision commune des dirigeants algériens et omanais de bâtir un axe économique bilatéral solide et mutuellement bénéfique.