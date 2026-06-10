50 000 $ à gagner : le ministère invite élèves et enseignants à participer au prix de l’UNESCO (Détails)

Le ministère de l’Éducation nationale a lancé, ce mardi, un appel à la communauté éducative. Dans un communiqué officiel, le ministère invite les jeunes enseignants de tous les cycles, ainsi que les élèves des collèges et lycées, à participer massivement au prestigieux prix international UNESCO-Al Fozan pour l’innovation.

Organisé conjointement par l’UNESCO et la fondation saoudienne Al Fozan pour le développement communautaire, ce concours de haut niveau ambitionne de dénicher et de propulser les jeunes talents de demain dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.

La compétition est ouverte aux profils suivants :

Les élèves des cycles moyen (CEM) et secondaire (lycée).

Les enseignants de tous les paliers éducatifs, à condition d’être âgés de moins de 40 ans.

Quelles conditions faut-il remplir pour participer au prix international UNESCO-Al Fozan ?

Les candidats doivent soumettre des solutions, des travaux de recherche ou des projets innovants. L’accent est mis sur l’impact social et le développement durable. Chaque projet proposé doit concrètement contribuer au service de la société, à la protection de l’environnement ou à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

Les propositions peuvent prendre des formes variées, notamment :

Des travaux de recherche scientifique.

Le développement d’applications intelligentes ou d’algorithmes de cybersécurité.

La conception de prototypes ou de solutions mathématiques à des problèmes statistiques.

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Plusieurs thématiques prioritaires ont été clés en main, telles que le recyclage, le traitement de l’eau, la lutte contre la pollution, la modernisation de l’éducation, la santé, la sécurité routière, les énergies renouvelables ou encore les systèmes d’irrigation intelligents.

50 000 $ cash et une reconnaissance mondiale : Le jackpot à portée de main

À l’issue de cette compétition internationale, les cinq lauréats monteront sur le podium et recevront chacun :

Une dotation financière de 50 000 dollars américains .

. Un certificat officiel et un diplôme d’honneur décernés par l’UNESCO.

La médaille d’excellence propre au prix.

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Comment s’inscrire ?

Le ministère a mis à la disposition des candidats un dossier numérique détaillant l’ensemble des conditions de participation. Les dossiers de candidature doivent être transmis par voie électronique à l’adresse suivante : secretairedge@education.gov.dz. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 octobre 2026.