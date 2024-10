5 treks pour les voyageurs aguerris : le Tassili N’Ajjer parmi les plus époustouflants en 2024

L’automne est souvent la meilleure période pour tenter une nouvelle aventure qui sort de l’ordinaire. Dans ce sillage, le site australien, Sydney Morning Herald, a sélectionné cinq itinéraires d’aventure à faire absolument en 2024, le Tassili N’Ajjer en fait partie.

Situé au sud-est de l’Algérie, le plateau du Tassili n’Ajjer a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1982. Cet étrange paysage de grand intérêt géologique abrite l’une des plus importantes collections d’art rupestre préhistorique du monde, avec notamment plus de 15 000 dessins et gravures.

À LIRE AUSSI : Loin des sentiers battus : une ville algérienne parmi les 13 destinations à découvrir absolument

Le Tassili n’Ajjer parmi les « sentiers d’aventures » à ne pas manquer en 2024

Le site australien Sydney Morning Herald a dressé une liste de cinq treks à faire absolument en 2024. Les voyageurs les plus aguerris seront ravis de découvrir des paysages d’une beauté époustouflante tout au long de cette aventure dans l’un de ces sentiers d’aventure.

Dans cette liste, figure le plus grand musée à ciel ouvert du monde, notamment le Tassili N’Ajjer. « On pourrait s’attendre à ce que le plus grand parc national d’Afrique se trouve dans la région des safaris – peut-être Kruger, Serengeti ou Chobe – mais il est en fait niché dans le coin sud-est de l’Algérie et apparaît enfin sur les radars des voyageurs » écrit le site dans sa rubrique Voyages.

Par ailleurs, le site suggère un trek de 11 jours pour admirer les merveilles du Sahara. D’ailleurs, il rappelle que le parc national du Tassili N’ajjer couvre une superficie « supérieure à celle de la Tasmanie et offre un paysage surréaliste digne de la Guerre des étoiles, composé de dunes rouges et de pics, de tours et d’arches rocheuses abstraites ».

Cinq incroyables treks à faire absolument en 2024

En plus de la découverte du Tassili N’Ajjer, Sydney Morning Herauld propose à ses lecteurs de tenter un séjour de sept jours en Otago, notamment en Nouvelle-Zélande, et d’escalader le massif montagneux des Dolomites en Via Ferrata en Italie.

Par ailleurs, parmi les plus beaux itinéraires à faire absolument, le site propose la destination de la Jordanie pour essayer l’une des meilleures sorties de vélo Gravel. Les aventuriers qui préfèrent les températures basses pourront, quant à eux, prendre l’avion à destination d’Alaska et d’admirer le parc national de Glacier Bay, inscrit, aussi, au patrimoine de l’UNESCO.

À LIRE AUSSI : « N’allez pas en Algérie ! » : Marc Mauco casse les préjugés sur le pays