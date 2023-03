5 secrets de réussite des plus grands sportifs au monde

Hamilton, Ronaldo, Usain Bolt, Djokovic ou encore Michael Jordan sont autant de sportifs de très haut niveau qui ont marqué l’histoire de leur sport respectif. Hormis le fait qu’ils pratiquent tous des sports différents, ces immenses champions partagent tous des secrets et astuces qui leur permettent de surclasser leurs concurrents. Voici cinq petits secrets et recommandations des plus grands sportifs du monde.

Se forger un mental à toute épreuve

Le mental occupe une place prépondérante dans le succès des plus grands sportifs. Un match ou une course se gagne avant tout avec la tête. Dans une interview donnée à un journaliste, le footballeur Kylian Mbappe déclarait : « Il te faut un mental à toute épreuve (…) avant même d’être un bon joueur ». Il importe donc pour réussir, de se préparer mentalement avant même d’envisager de devenir professionnel. Néanmoins, la préparation mentale liée au sport reste tout aussi importante durant la carrière des athlètes.

Dans la plupart des disciplines sportives, des coachs de préparation mentale font désormais partie de l’équipe technique des joueurs, et cet accompagnement fait ses preuves. Nole, qui restera malgré toutes les controverses, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis est réputé pour être un joueur au mental exceptionnel. Il fit étalage de toute sa puissance mentale notamment lors de la finale de Roland Garros 2021 gagnée face au grec Stefanos Tsitsipas alors qu’il était mené deux sets à rien. Être accompagné d’un coach mental de tennis s’avère donc indispensable pour performer dans cette discipline sportive.

Rêver grand

Tout commence par le rêve. Le rêve représente une étape fondamentale de la construction des meilleurs sportifs. Pour être le meilleur sportif de sa discipline ou de sa génération, il faut d’abord le vouloir et l’avoir comme un objectif. Il est important de rêver, mais surtout de rêver grand. Les rêves constituent des baromètres de l’envie de réussir. Il n’y a de la place que pour ceux qui en veulent réellement.

Toutefois, avoir pour rêve de devenir le meilleur joueur de foot de la planète peut sembler délirant alors même qu’on n’a pas encore intégré une académie de formation. Ce n’est tout de même pas une raison de se décourager. Pour atteindre son objectif suprême, il faut se fixer plusieurs objectifs intermédiaires à moyen ou court terme. Ces derniers doivent être des objectifs SMART c’est-à-dire :

Spécifiques ;

Mesurables ;

Atteignables ;

Réalistes et ;

Temporellement définis.

À titre d’exemple, l’on peut se fixer comme objectif de gagner de la masse musculaire. Se fixer un objectif SMART consisterait plutôt à se dire « Je veux gagner 10 kg de masse musculaire en allant à la salle de gym au moins deux fois par semaine pendant une année ». Logiquement, l’objectif SMART a plus de chances d’être atteint qu’un objectif ‘’ordinaire’’, car il est plus précis et plus concis.

Travailler avec acharnement

Il serait bien trop facile de juste rêver ou de vouloir être grand pour l’être. Les sportifs les plus performants sont généralement les plus grands travailleurs. Comme l’a dit Usain Bolt, « Les rêves sont gratuits. Les objectifs ont un coût… » Pour se frayer un chemin vers les sommets, il faut travailler doublement. Cela implique de s’entraîner tous les jours et parfois plusieurs fois par jour.

De même, le chemin qui mène vers le succès et la gloire est loin d’être un long fleuve tranquille. Parfois, même avec la plus grande volonté du monde, on peut se retrouver devant des obstacles qui empêchent d’évoluer. Il peut s’agir de difficultés financières, d’un handicap physique ou encore d’un déchirement familial. Quel que soit ce blocage, Michael Jordan conseille de trouver « le moyen de le franchir, de le traverser ou de le contourner. » Alors, quand vient l’envie d’abandonner, il faut toujours se rappeler pourquoi l’on a décidé de s’y mettre et garder sa motivation intacte.

Se voir comme un champion

La visualisation est l’une des techniques les plus employées lors des séances de préparation mentale. Elle consiste pour l’athlète à s’imaginer remportant la victoire à l’issue d’une course ou d’un match. Cela lui donne un supplément de force lorsque ses muscles commencent à le lâcher durant l’effort. Il est important de croire en son travail et ses capacités quand vient l’heure de se confronter aux autres joueurs.

Il ne faut en aucun cas laisser le doute pénétrer son esprit. Pour gagner sur le terrain, il faut avoir d’abord vaincu dans sa tête. Le célèbre pratiquant de MMA Conor McGregor répondant à la question de savoir si l’idée de perdre un match lui avait une fois traversé l’esprit avait affirmé : « Deux fois, et c’était avant mes deux seules défaites. » Il importe donc de toujours garder la victoire en ligne de mire.

Néanmoins, en faire une obsession peut rapidement devenir un fardeau trop lourd à porter. Il faut paradoxalement se préparer mentalement à essuyer des défaites. L’échec fait partie du processus et le succès ne couronne pas toujours les efforts ou les sacrifices que l’on consent. Parfois, on tombe juste sur plus fort ou mieux préparé que soi. Il faut alors tirer de chacune de ses défaites une leçon pour faire mieux.

Prendre soin de son corps

Les plus grands athlètes doivent consentir d’énormes sacrifices pour se hisser au sommet, mais surtout pour y rester. Cela passe entre autres par une discipline et une hygiène de vie presque inhumaines. C’est de cette façon que de grands joueurs comme Ronaldo (football) ou James Lebron (basketball) ont pu faire de leurs corps respectifs de véritables machines et tiennent encore en respect des joueurs bien plus jeunes.

Pour faire partie des plus grands, il ne suffit pas d’être bon. Il faut surtout le rester longtemps. Des joueurs comme Messi, Ronaldo ou Lebron ont construit leur légende non pas sur quelques matchs, mais sur plus d’une vingtaine de saisons au cours desquelles ils ont maintenu un niveau de compétitivité excellent. De même, en plus d’être un habitué des salles de gym, Lebron a également recours aux nouvelles solutions de la médecine ; ce qui lui a permis jusque-là d’être souvent épargné par les blessures.

Il faut aussi pour rester au top de sa forme, accorder un soin particulier à son alimentation. Les aliments gras sont donc à éviter du mieux possible. Aussi, pour rester compétitif, le joueur doit éviter les sorties aux heures tardives et qui plus est, durant les compétitions importantes.