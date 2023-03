5 pays de l’UE ouvrent leurs portes aux travailleurs saisonniers : les Algériens concernés ?

C’est officiel, le Parlement européen a tranché en faveur des travailleurs saisonniers immigrants. Les députés ont voté une loi permettant aux citoyens des pays tiers remplissant certains critères de profiter d’un programme d’emplois saisonniers avec permis de travail à la clé. Une opportunité à saisir pour les Algériens d’outre-mer. 5 pays de l’Europe participent au programme et ouvrent leurs portes aux travailleurs saisonniers, voici le listing.

Travailler comme saisonnier en Europe, quelles sont les conditions d’éligibilité ?

Si le Parlement européen a voté cette loi, c’est pour combler un manque de main d’œuvre qui se fait de plus en plus ressentir dans certains pays. Là où l’âge moyen est fortement avancé, des métiers comme cueilleurs de fruits, ou agriculteur sont en manque de travailleurs. Les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, des stations de ski, mais aussi des campings, du baby-sitting et d’autres domaines ont également besoin de main d’œuvre.

Ainsi, tous les ressortissants des pays tiers possédant une résidence temporaire dans le cadre du travail sur le sol européen sont éligibles à cette offre. Ces derniers peuvent postuler pour recevoir un permis de travail saisonnier dans un des 5 pays ouverts à ça.

5 nations de l’UE ouvrent leurs portes aux travailleurs saisonniers algériens, quelles sont-elles ?

Parmi les 5 pays qui sont ouverts à la délivrance du permis de travail saisonnier, on retrouve l’Espagne. Pour profiter de cette opportunité, le ressortissant se doit d’être titulaire d’un permis de travail et d’un permis de séjour. Le visa de travail doit couvrir l’ensemble de ses activités professionnelles. La durée de validité du permis est de 9 mois. Ce sont surtout le tourisme, le commerce, la récolte d’olives, d’agrumes et de raisins, ainsi que l’enseignement de langues. L’Espagne engage souvent des travailleurs saisonniers des pays avec lesquels elle partage des accords bilatéraux.

L’Italie rejoint le lot et ouvre ses portes aux travailleurs saisonniers. Les employeurs sont tenus de demander un permis de travail qui permettra à l’employé, une fois accordé, d’avoir un visa d’une durée de 6 mois. Les demandeurs sont également tenus de demander un titre de séjour 8 jours maximum après leur entrée sur le territoire. La durée de validité du permis peut aller jusqu’à 9 mois.

Des emplois de saisonniers dans le tourisme ouverts dans ces 3 pays d’Europe

La France fait aussi partie du lot, avec ses propres conditions. Si le permis de travail délivré est d’une durée de moins de 3 mois, un visa est requis. Si à l’inverse, la durée de validité est de plus de 3 mois, le demandeur devra se tourner vers un visa long séjour. Dès l’obtention du visa, les travailleurs saisonniers doivent demander un permis de séjour temporaire pour régulariser leur situation.

Même procédure pour l’Allemagne, qui demande un permis de travail en règle suivi d’un permis de séjour pour les travailleurs saisonniers. Les secteurs demandés sont le tourisme, l’événementiel, l’hôtellerie et la restauration ainsi que les marchés de Noël en hiver.

Pour les saisonniers friands de pêche, de chasse et d’élevage d’animaux, le Portugal propose des emplois dans ces secteurs. Le ressortissant doit toutefois décrocher un contrat de travail dans le pays.