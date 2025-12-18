5 pays africains ouvrent leurs frontières sans visa aux Algériens

La mobilité intra-africaine progresse à petits pas, mais certains États ont décidé d’aller plus loin. Aujourd’hui, cinq pays africains autorisent l’entrée sur leur territoire à tous les ressortissants du continent sans obligation de visa, y compris les Algériens. Une décision à forte portée touristique, économique et politique, qui s’inscrit dans une vision panafricaine assumée.

Selon l’Indice d’Ouverture des Visas en Afrique (Africa Visa Openness Index – IOVA), seuls cinq pays permettent actuellement à l’ensemble des Africains de voyager librement sur leur sol, sans formalités préalables. Il s’agit des Seychelles, de la Gambie, du Bénin, du Rwanda et du Ghana.

Concrètement, les voyageurs algériens peuvent se rendre dans ces pays munis uniquement de leur passeport, sans démarche de visa ni autorisation préalable. Une facilité encore exceptionnelle sur un continent dans lequel les restrictions de circulation restent nombreuses.

Le Ghana, dernier pays à rejoindre le cercle

Le Ghana est le dernier État africain à avoir franchi ce cap. Le 3 janvier 2025, le président sortant Nana Akufo-Addo a annoncé l’exemption de visa pour tous les Africains, quelques jours avant la fin de son mandat.

Cette décision n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans une vision continentale plus large. « Il s’agit de la prochaine étape logique vers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le fonctionnement du plus grand bloc commercial au monde », avait déclaré le chef de l’État ghanéen. L’objectif affiché est clair : faciliter les échanges, la circulation des compétences et le tourisme africain.

Des pionniers de la liberté de circulation

Les Seychelles ont été les premières à ouvrir totalement leurs frontières aux Africains dès 2016. L’archipel de l’océan Indien a ensuite été rejoint par le Bénin en 2018, la Gambie en 2020, le Rwanda en 2023, puis le Ghana en 2025.

Ces pays partagent une même approche : miser sur l’ouverture pour stimuler l’économie, renforcer leur attractivité touristique et envoyer un message politique fort en faveur de l’intégration africaine.

Une ouverture asymétrique avec l’Algérie

Si les Algériens peuvent voyager sans visa vers ces cinq destinations, la réciproque n’est pas toujours vraie. À l’exception des Seychelles, les ressortissants de ces pays doivent toujours obtenir un visa pour entrer en Algérie.

Selon l’Indice d’Ouverture des Visas en Afrique, l’Algérie n’exempte de visa que six pays africains : la Tunisie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie, le Mali et les Seychelles. Une politique jugée prudente, mais qui contraste avec les ambitions affichées par certains partenaires africains.

