5 millions $ d’exportations actés : ces produits algériens conquièrent l’Arabie Saoudite

La tomate cerise algérienne a trouvé un nouvel écho sur les marchés du Golfe. Ce jeudi 24 avril, deux contrats d’exportation d’une valeur cumulée de 5 millions de dollars ont été conclus entre des entreprises algériennes et la société saoudienne « Qouti », sous la supervision du ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig. Un pas de plus dans la stratégie nationale de conquête commerciale régionale, portée par la volonté politique et des filières agricoles de plus en plus tournées vers l’international.

L’Algérie et l’Arabie Saoudite signent un contrat de 3 millions de dollars pour l’exportation de la tomate cerise

Dans les salons du ministère du Commerce extérieur à Alger, l’heure était aux signatures et aux engagements concrets. Le premier contrat, d’une valeur annuelle de 3 millions de dollars, a été conclu entre la société algérienne « Les Fermes du Sud », filiale du groupe Souakri, et le partenaire saoudien Qouti.

L’objet de cette entente est l’exportation de tomates cerises algériennes vers le Royaume d’Arabie saoudite. Un produit prisé sur les marchés du Moyen-Orient pour sa qualité gustative et sa durée de conservation.

🟢 À LIRE AUSSI : Il a baissé de 85 % en 2024 : L’excédent commercial de l’Algérie en chute libre (ONS)

Selon le communiqué du ministère, cet accord fait partie de l’effort national pour diversifier les débouchés commerciaux de l’agriculture algérienne, et renforcer la présence des produits locaux dans les rayons des enseignes du Golfe.

Second contrat d’exportation d’une valeur de 2 millions de dollars : les produits alimentaires de « Labelle » franchissent les frontières

Par ailleurs, le groupe agroalimentaire Labelle a signé le second contrat, d’une valeur annuelle estimée à 2 millions de dollars. Bien que le ministère ne précise pas la nature exacte des produits. Il évoque une large gamme de denrées destinées à alimenter la même entreprise saoudienne, Qouti.

Cette double opération reflète l’ambition croissante des entreprises algériennes à se positionner sur les marchés extérieurs. Notamment dans une région du monde où la demande en produits agroalimentaires est en constante progression. Et où l’Algérie dispose d’un potentiel compétitif, tant en termes de qualité que de coût.

Algérie – Arabie Saoudite : un partenariat dans le sillage des directives présidentielles

En effet, ces signatures s’inscrivent dans le prolongement des orientations du Président de la République. Formulées lors du dernier Conseil des ministres. Le ministre Kamel Rezig a d’ailleurs rappelé l’importance de ces directives en présidant l’installation d’une commission interministérielle chargée de la préparation du prochain Salon du Commerce Africain, prévu à Alger.

🟢 À LIRE AUSSI : L’alliance s’affine entre l’Algérie et la Russie : 2 nouveaux accords signés

« Le salon sera une vitrine des capacités économiques de l’Algérie », a-t-il déclaré. Soulignant l’engagement de l’État à mettre en place toutes les facilités pour les partenaires africains. Avec l’objectif clair de favoriser l’intégration économique continentale.

L’Europe dans le viseur : un dialogue économique renforcé avec Bruxelles

Dans le même élan diplomatique et économique, le ministre Kamel Rezig a rencontré, le 24 avril, Stefano Sannino, directeur général pour la région MENA et Golfe à la Commission européenne.

En présence de l’ambassadeur de l’UE à Alger, Diego Megado Pascua, les discussions ont porté sur la consolidation du partenariat stratégique entre l’Algérie et l’Union européenne. Dans une perspective d’échanges commerciaux équilibrés et renforcés.

🟢 À LIRE AUSSI : Import-export : Tebboune donne un mois au nouveau ministre pour relever ces 4 défis

En effet, ces deux nouveaux contrats de 5 millions de dollars avec l’Arabie saoudite marquent un tournant dans la diplomatie économique algérienne. Ainsi, ils traduisent une volonté claire de valoriser les productions locales sur les marchés à haute valeur ajoutée.