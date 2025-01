5 méga projets solaires en cours : l’Algérie accélère sa transition énergétique en 2025

Longtemps reposé sur ses réserves de gaz nature, l’Algérie se lance résolument dans la course aux énergies renouvelables. Mettant le cap sur 4 GW en 2025, avec 5 projets phares, déjà entamés et répartis à travers tout le territoire algérien.

En effet, l’Algérie a entamé sa transition énergétique depuis quelques années. En 2023, elle comptait 437 MW de capacité solaire installée. Désormais, après des années de dépendance aux hydrocarbures, le pays a décidé d’accélérer le processus pour atteindre l’objectif de 4 GW cette année.

Pour y parvenir, Pour y parvenir, plusieurs projets solaires sont en cours de développement, totalisant une capacité de 1962 MW. Ces initiatives, réparties aux quatre coins du pays, impliquent des acteurs internationaux de premier plan, notamment des entreprises chinoises et turques. Découvrons les cinq projets phares de ce programme.

1- Le méga-projet de 780 MW : cinq centrales pour un avenir radieux

Ce projet comprend cinq centrales solaires réparties sur plusieurs wilayas :

Batna (220 MW) ;

Laghouat (200 MW) ;

El Oued (200 MW) ;

Béchar (80 MW) ;

Ouled Djellal (80 MW) ;

Porté par un consortium chinois regroupant China Water and Electricity (CWE) et Huaxing Construction and Nuclear Industry Corporation (HXCC). Ce méga-projet mise sur des technologies avancées pour maximiser la production d’énergie. Inscrit dans le programme national de 2000 MW lancé en septembre 2023, il constitue une étape essentielle pour l’Algérie dans sa transition énergétique.

2- Hassi Dallaa : un projet de 362 MW pour Laghouat

Dans la wilaya de Laghouat, le projet solaire de Hassi Dallaa, d’une capacité de 362 MW, est piloté par la société turque Özgün. Les travaux, actuellement en cours, devraient être achevés d’ici fin 2025 ou début 2026.

Ce projet ne se limite pas à la construction de panneaux solaires. Il comprend également des sous-stations et des lignes de transmission de 220 kV pour renforcer le réseau électrique. Hassi Dallaa s’intègre dans le programme des 1000 MW, un autre pilier de la stratégie énergétique nationale.

🟢 À LIRE AUSSI : LF 2025 : pouvoir d’achat, numérisation…Le ministre des Finances dévoile les grandes lignes

3- El Oued : 300 MW sous le soleil du Sahara

Avec ses vastes étendues désertiques, El Oued accueille un projet de 300 MW développé par l’entreprise chinoise Construction Engineering Corporation (CSCEC). Les travaux, commencés en mars 2023, avancent rapidement et devraient s’achever en ce début 2025. Ce projet vise à exploiter pleinement le potentiel solaire saharien et contribue à diversifier les sources d’énergie renouvelable du pays dans le cadre du programme des 1000 MW.

4- El Meghaïer : 200 MW pour renforcer le réseau

Par ailleurs, dans la région d’El Meghaïer, CSCEC mène un projet solaire de 200 MW. Complémentaire à celui d’El Oued, il vise à renforcer l’approvisionnement énergétique dans la région tout en réduisant les émissions de carbone. En s’appuyant sur des infrastructures modernes et des technologies performantes, El Meghaïer joue un rôle clé dans l’expansion de la capacité solaire installée en Algérie.

5- Ouargla et Biskra : 520 MW d’énergies renouvelables à l’horizon

Les wilayas de Ouargla et Biskra hébergent deux projets prometteurs totalisant 520 MW. À Ouargla, le groupe public algérien Cosider pilote un projet de 300 MW lancé en mars 2023, avec une finalisation prévue sous 14 mois. À Biskra, Power China développe un projet de 220 MW qui devrait produire 400 millions de kilowattheures d’électricité propre par an. Prévu pour entrer en service après son lancement en avril 2024, ce projet renforcera l’impact des énergies renouvelables dans la région.

🟢 À LIRE AUSSI : Baisse de l’inflation en Algérie (2024/2025) : retour sur les chiffres de l’ONS

En somme, ces projets solaires permettront non seulement d’accélérer la transition énergétique de l’Algérie et de produire de l’électricité propre. Mais également réduire la dépendance aux hydrocarbures, baisser les émissions de CO2 et stimuler l’économie nationale. De plus, ces initiatives feront de l’Algérie un acteur clé dans le développement des énergies propres en Afrique et au-delà.