5 MDS, un yacht, voitures de luxe : l’arnaque Everssay dévoilée, les escrocs arrêtés

ALGER, le 28 février 2024 – Les services de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d’Alger ont annoncé le démantèlement d’un réseau criminel à Bir Mourad Rais, gérant une société-écran de placements financiers, nommée « Groupe Everssay », ayant escroqué plus de 600 victimes.

Selon le communiqué de ce corps de sécurité, cette société se spécialisait dans les placements financiers et se présentait comme une société d’import-export. Elle proposait à la vente des actions et des placements financiers et immobiliers, promettant des taux d’intérêt élevés en échange des fonds investis.

La société Everssay a poussé l’escorquerie jusqu’à proposer un « Investissement Islamique », avec un revenu mensuel variable qui oscille entre 2750 et 4000 DA.

Ainsi, l’opération de la Gendarmerie nationale a conduit à l’arrestation de trois directeurs, dont une femme, et à une saisie impressionnante : 13 voitures de luxe, une moto, la somme de 50 millions de DA en argent liquide (5 milliards de centimes), une parure en or et un yacht de plaisance

Il y avait aussi 837 dossiers de contrats conclus avec les clients, du matériel informatique et du mobilier de bureau dans 6 appartements d’Alger, 10 cachets de différentes tailles et formes, 3 compteuses de billets, 21 smartphones, des chèques postaux et des cartes bancaires.

Autre détail et pas des moindres, la société fictive Everssay a fait l’essentiel de sa promotion et a attiré la majorité de ses clients via le réseau social Facebook. Morale de l’histoire, derrière les promesses d’argent facile, se cache souvent une arnaque.