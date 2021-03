5 lions, 2 singes, 3 tigres, 2 renard et 88 perroquets saisis à Alger

Les éléments de la police d’Alger ont procédé à une perquisition qui a donné lieu au démantèlement d’un réseau de trafiquants, et à la saisie de plusieurs animaux protégés. Des lions, des Tigres, ainsi que des singes et des renards, ont été remis aux services du Jardin d’Essais d’El Hamma.

En effet, et comme cela est précisé par un communiqué des services de sécurité, un réseau spécialisé dans le trafic d’animaux sauvages et de certaines espèces exotiques a été mis hors d’état de nuit par les éléments de la Brigade de Recherche et d’intervention relevant des services de police de la wilaya d’Alger.

Un réseau “dangereux”

Selon ce communiqué, “un réseau criminel dangereux” a été démantelé “pour constitution d’association de malfaiteurs spécialisée dans le trafic international d’animaux protégés”, et ce “en vertu des lois internationales et algériennes en vigueur”.

Supervisée par le parquet compétant, les éléments de BRI ont effectué une perquisition dans les locaux de ce réseau spécialisé dans le trafic d’animaux. Bilan de l’opération : 2 fennecs, 5 lions, 3 tigres, 88 perroquets, ainsi que 2 singes ont été récupérés. Les animaux ont été par la suite remis aux services du Jardin d’Essais d’El Hamma.

Cette opération qui a eu lieu suite à l’exploitation de renseignements et à l’identification des membres du réseau, a également permis l’arrestation de 13 individus activant sur l’axe allant du Nigeria vers le Nord de l’Algérie, en passant par Tamanrasset, selon le communiqué de la cellule de communication près la sûreté de wilaya d’Alger. Les 13 mis en cause ont été différés devant la justice.

En début du mois de février dernier, deux singes magots ont également été saisis au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Les deux primates ont été retrouvés enfermés dans un coffre à l’intérieur d’une voiture qui tentait de quitter la wilaya. Originaire de la wilaya de Relizane, le conducteur de la voiture a déclaré qu’il avait acheté les deux primates au niveau d’un marché dans la wilaya de Béjaia contre la somme de 30 000 DA.