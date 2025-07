5 juillet : Tebboune rend hommage aux martyrs et appelle à l’unité nationale

À l’occasion du 63e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, Tebboune a adressé ce vendredi 5 juillet un message solennel à la nation, empreint de fierté, de mémoire et de projections vers l’avenir.

Dans ce discours, le chef d’État a appelé les algériens à se souvenir des sacrifices des martyrs tout en regardant vers les défis à venir avec confiance et cohésion.

Hommage aux héros de la libération et appel à l’unité nationale

Dans sa déclaration, le président a d’abord rendu un vibrant hommage aux héros de la guerre de libération nationale, qui ont bravé l’oppression coloniale pour arracher la liberté du peuple algérien.

Il a salué « les hommes intrépides qui ont porté la patrie dans leur coeur et juré de la libérer », rappelant les longues années de lutte ayant coûté la vie à des milliers de martyrs.

Cette mémoire, selon le chef d’État, doit rester vivante et active, non pas seulement dans la commémoration, mais comme fondement d’un projet national fort et uni.

Tebboune a souligné que l’Algérie a su, depuis l’indépendance, valoriser ces moments historiques pour cimenter l’unité nationale et bâtir des institutions solides.

L’Algérie face aux défis d’un monde instable

Dans une conjoncture internationale instable, il a insisté sur la nécessité de « renforcer la résilience nationale, d’ancrer les valeurs de citoyenneté authentique et de faire bloc face aux enjeux et aux menaces ».

Dans une référence aux bouleversements mondiaux actuels, il a appelé à la vigilance et à l’unité comme meilleurs remparts contre les divisions et les tentatives de déstabilisation.

Le président a profité de cette fête nationale, également célébrée comme la Fête de la Jeunesse, pour adresser un message particulier aux jeunes Algériens. Il les a invités à s’inspirer de l’héritage des anciens et à œuvrer pour l’avenir du pays avec « engagement, sérieux et lucidité ».

Il a également rendu hommage à l’Armée nationale populaire (ANP), « digne héritière de l’Armée de libération nationale », ainsi qu’à toutes les forces de sécurité pour leur rôle dans la préservation de la paix et de la stabilité du pays.

Un appel à la mobilisation collective pour un avenir prospère

Le discours s’est conclu sur un ton résolument optimiste et déterminé :

« L’Algérie a triomphé et triomphera encore, fidèle à ses principes, forte de ses citoyens et de ses martyrs. »

Le président Tebboune a ainsi renouvelé l’appel à la mobilisation collective, au patriotisme agissant et à la conscience citoyenne pour faire face aux enjeux de l’heure, dans le respect de la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour une Algérie libre.

Vive l’Algérie libre et souveraine !

Gloire éternelle à nos valeureux martyrs.

