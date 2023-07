5 juillet : le président américain Joe Biden adresse un message à Tebboune

Aujourd’hui, le président des États-Unis a envoyé un message de félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance de l’Algérie.

Dans ce message, le président Joe Biden a exprimé ses meilleurs vœux au président Tebboune et au peuple algérien au nom du peuple américain. Il a souligné l’importance de la coopération entre les deux pays et s’est réjoui de la future adhésion de l’Algérie au Conseil de sécurité des Nations unies.

Le président américain a également souligné que le partenariat solide entre l’Algérie et les États-Unis a contribué à promouvoir la paix et la prospérité pour les deux peuples. Il a exprimé la volonté de travailler ensemble pour relever les défis de sécurité régionale, y compris la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme.

Enfin, le président Biden a exprimé son engagement à renforcer les liens commerciaux et économiques entre les deux pays. Le président Tebboune avait quant à lui envoyé aujourd’hui un bouquet de fleurs à l’occasion du jour de l’indépendance des États-Unis d’Amérique.

Thank you President @TebbouneAmadjid for the beautiful flowers in celebration of U.S. Independence Day 🇺🇸🇩🇿 pic.twitter.com/XTR7ftNY75

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) July 4, 2023