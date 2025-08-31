5 grands projets d’exportation en préparation : ces produits algériens séduisent la Syrie

Les entreprises algériennes présentes à la 62e Foire internationale de Damas explorent activement des opportunités d’exportation vers le marché syrien.

Selon Boualem Bouadma, chef de la délégation algérienne, « pas moins de cinq projets d’accords sont en préparation » entre opérateurs algériens et syriens. Principalement dans les secteurs agroalimentaire et cosmétique.

Cette initiative traduit la volonté d’Alger de consolider sa présence économique dans un pays où plusieurs restrictions ont récemment été levées.

Chaque jour, le pavillon algérien accueille entre 30 et 40 visites professionnelles, en plus d’une forte affluence du public.

L’espace a également reçu des personnalités politiques et diplomatiques. Dont le conseiller médiatique du président syrien, des représentants de l’Union européenne et plusieurs ambassadeurs. Ainsi que l’ambassadeur d’Algérie à Damas, Abdelkader Kacimi El Hassani.

Exportation de produits algériens vers la Syrie : des secteurs stratégiques au cœur des discussions

Bouadma a précisé que les projets d’accords portent sur :

L’agroalimentaire, incluant boissons et huile d’olive ;

; Les produits cosmétiques ;

Les matériaux de construction, pour lesquels les entreprises algériennes ont communiqué leurs coordonnées afin de préparer de futurs partenariats ;

L’énergie, à travers la Société algérienne des industries électriques et gazières (SAIEG, filiale de Sonelgaz), actuellement en contacts préliminaires avec des partenaires syriens ;

Ces initiatives sont perçues comme prioritaires par les opérateurs syriens. Cependant, leur concrétisation dépend encore de la régularisation de certaines procédures bancaires entre les deux pays.

62e Foire internationale de Damas : un pavillon algérien comme vitrine et plateforme d’échanges

Le pavillon regroupe quatorze entreprises actives dans des domaines considérés comme stratégiques et porteurs, notamment :

Les énergies renouvelables ;

L’agroalimentaire et l’industrie agricole ;

Les cosmétiques et produits de soins ;

Sous l’égide du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, la participation algérienne dépasse le simple rôle d’exposition commerciale.

Comme le soulignait le ministère, cet événement constitue « un pont de fraternité et de communication entre hommes d’affaires et investisseurs des deux pays, et une opportunité pour l’échange d’expertises et le renforcement de l’intégration économique au service des aspirations des deux peuples frères ».