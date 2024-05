5 enfants morts noyés aux Sablettes : 7 individus arrêtés et enquête approfondie ouverte

Dans un communiqué diffusé ce lundi, le procureur de la République près du tribunal de Hussein Dey à Alger a informé que sept individus ont été appréhendés dans le cadre de l’enquête sur le décès par noyade de cinq enfants survenu samedi soir à la plage des Sabelettes.

En effet, d’après le communiqué, une enquête approfondie a été lancée à la suite de cette tragédie. Les circonstances entourant l’organisation de deux excursions, notamment en ce qui concerne le respect des règles et la protection des enfants, ont été minutieusement examinées afin de déterminer les responsabilités.

De plus, ce même communiqué précise qu'”à l’issue de l’enquête préliminaire, sept individus ont été arrêtés et placés en détention provisoire en attendant la conclusion des investigations”.

Drame aux Sablettes : Tebboune présente ses condoléances aux familles des 5 enfants décédés

Le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé ses condoléances ce dimanche aux familles touchées par le tragique événement survenu hier à la promenade des Sablettes à Alger, où cinq jeunes ont perdu la vie dans un accident de noyade déchirant.

Dans un message teinté de profonde tristesse et de compassion, le Président a partagé le deuil des familles endeuillées suite à la perte tragique de leurs enfants, ces jeunes pleins de vie, lors de cette sortie depuis la ville de Médéa.

“En ces moments d’indicible douleur, je suis aux côtés des parents, des proches et des amis des victimes : Mahmoudi Hamza, Ben Kaida Sohaïb, Rabehi Anas, Derouaïa Alaeddine et Ben Kaida Younes Abdelmoutalib. Je leur adresse mes condoléances les plus sincères ainsi que ma profonde compassion. À ceux qui traversent cette épreuve avec courage et foi, je prie le Tout-Puissant de leur accorder la force et le réconfort nécessaires, et d’assurer un prompt rétablissement aux camarades des victimes actuellement sous traitement”, a écrit le Président Tebboune.