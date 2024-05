5 enfants décédés aux Sabelettes d’Alger : condoléances de Tebboune aux familles

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé ses condoléances ce dimanche aux familles touchées par le drame survenu hier à la promenade des Sablettes à Alger, où cinq enfants ont perdu la vie dans un tragique accident de noyade.

En effet, dans un message empreint de profonde consternation et de tristesse, le président a partagé le chagrin des familles endeuillées suite à la perte de leurs enfants, jeunes et pleins de vie, qui ont tragiquement perdu la leur lors de cette excursion depuis la ville de Médéa.

« En ces moments de grande douleur, aux côtés des parents, des proches et des amis des victimes : Mahmoudi Hamza, Ben Kaida Sohaïb, Rabehi Anas, Derouaïa Alaeddine et Ben Kaida Younes Abdelmoutalib, je tiens à leur présenter mes condoléances les plus sincères et ma profonde compassion. À ceux qui affrontent cette épreuve avec patience et foi, je prie Allah le Tout-Puissant de leur accorder force et réconfort, et de permettre un prompt rétablissement aux camarades des victimes sous traitement », a écrit le président Tebbooune.

5 enfants perdent la vie en se noyant aux Sablettes d’Alger

En outre, le drame s’est déroulé samedi soir à la plage des Sablettes à Alger, où la Protection civile a été alertée à 19h30 pour le sauvetage de six enfants emportés par les flots. Malgré les efforts déployés, quatre enfants, âgés entre 9 et 12 ans, sont malheureusement décédés à l’hôpital Mustapha Pacha, tandis que deux autres luttaient pour leur vie en soins intensifs. Le corps d’une cinquième victime a été retrouvé peu avant 22h00, portant le bilan à cinq tragiques pertes.

En effet, la plage de la promenade des Sablettes d’Alger a été témoin d’une tragédie, où 5 enfants ont perdu la vie par noyade, tandis que 2 sont dans un état critique à l’hôpital, selon un communiqué des services de protection civile.

Les enfants se trouvaient en excursion avec des associations des wilayas de Bouira et de Médéa, les circonstances exactes de l’accident tragique demeurent inconnues.