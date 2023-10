5 domaines au menu de la Réunion du Gouvernement de ce 21 octobre

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, hier, le samedi 21 octobre 2023 une réunion gouvernementale où divers domaines d’intérêt national ont été abordés. Le gouvernement s’est penché sur des sujets cruciaux liés directement la vie des citoyens.

D’abord, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi visant à améliorer l’accès à la pension alimentaire. Cette réforme vise à garantir aux enfants sous la garde parentale et aux femmes divorcées un accès équitable à la pension alimentaire tout en renforçant les mécanismes de recouvrement des paiements, prévenant ainsi les retards et les arriérés.

De plus, le ministre des Finances a présenté quatre projets de décrets exécutifs qui découlent des récentes dispositions législatives en matière de comptabilité publique et de gestion financière. Ces projets concernent divers aspects, tels que la comptabilité publique, les procédures de paiement des dépenses publiques, la suppléance, la délégation de signature et la désignation d’intérimaires, ainsi que la gestion des comptes de dépôt de fonds. Ces mesures favoriseront la mise en place d’une nouvelle architecture comptable conforme à la loi organique relative aux lois de finances.

Dans le secteur de l’agriculture, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a présenté trois projets de décrets exécutifs visant à déclasser des terres agricoles à des fins d’utilité publique. Deux parcelles de terres agricoles à Alger seront ainsi consacrées à la réalisation d’équipements publics, tandis qu’une parcelle de la forêt domaniale de Madala à Béjaia sera transférée au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Ces projets contribueront à améliorer la qualité des services publics locaux.

Lutte contre les incendies de forêt

En outre, le gouvernement a écouté attentivement la communication conjointe des ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, ainsi que du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, concernant le bilan des incendies de forêt de cette année. Des mesures importantes ont été mises en place pour faire face à ces tragédies, notamment le recensement des agriculteurs touchés par les incendies en vue de leur indemnisation rapide.

Pour conclure, le Gouvernement a reçu une communication conjointe des ministres de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Économie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, concernant les mesures mises en place pour développer et promouvoir l’entreprenariat étudiant.

L’objectif est de créer un environnement favorable à l’entreprenariat au sein des universités, en fournissant aux étudiants les outils nécessaires pour créer et gérer leur entreprise. Des centres de développement de l’entreprenariat seront établis dans chaque université, une plateforme électronique d’aide à l’entreprenariat sera lancée (moukawil.dz), et un guide de l’entrepreneur détaillera les procédures administratives liées à la création de start-ups et de micro-entreprises.