5 bonnes nouvelles qui attendent les Algériens en 2024

Après une année 2023 durant laquelle les Algériens ont soufflé le chaud et le froid, nous entamons aujourd’hui une nouvelle année qui porte son lot de craintes et d’appréhensions, mais aussi d’attentes et d’espoirs…

Et pour permettre à tout le monde de commencer l’année 2024 sous les meilleurs auspices, nous avons réuni dans cet article cinq (5) bonnes nouvelles qui attendent les Algériennes et les Algériens pendant l’année en cours.

1. Les salaires vont augmenter de 47 %

La première de ces 5 bonnes nouvelles est l’augmentation substantielle des salaires que le président Tebboune a promise à 2,6 millions de travailleurs du secteur public.

Pour soutenir cet effort, l’Algérie a adopté, dans le cadre de la Loi de finances 2024, un budget colossal de 113 milliards de dollars. C’est le plus gros de son histoire.

Du reste, ces augmentations, qui prendront effet dès ce mois de janvier, vont de 4500 DA à 8500 DA, soit un cumul de +47 % sur les années 2022, 2023 et 2024.

2. Le lancement du programme pour le logement AADL 3

Le programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (mieux connu sous le sigle AADL) représente le programme pour le logement phare de l’Algérie.

Cet, en effet, grâce à ce programme que des milliers de familles algériennes ont pu acquérir un logement au moindre coût. Et la bonne nouvelle est que sa troisième version, AADL 3, va être lancée en 2024.

Par ailleurs, la nouveauté avec le programme AADL 3 est la numérisation complète du processus d’inscription. Les souscripteurs n’auront donc à fournir aucun document physique.

3. Des voitures neuves à des prix « accessibles »

Après plusieurs années de stagnation, qui ont engendré une augmentation sans précédent des prix des voitures, le marché de l’automobile en Algérie s’est enfin réanimé en 2023.

Ainsi, avons-nous assisté en 2023 à la relance de l’importation de véhicules neufs et à l’inauguration de l’usine de montage Fiat à Oran. Cette relance a permis à plusieurs marques de réinvestir le marché algérien, à l’instar de Chery, Opel, Sokon et DFSK.

Les Algériens espèrent donc qu’en 2024, ils pourront enfin acquérir des véhicules neufs à des prix peu ou prou « raisonnables ». Les Chinois Chery commercialisent déjà une voiture à moins de 200 millions de centimes et l’on s’attend à ce que le prix de la Fiat 500 produite en Algérie descendra au-dessous de ce seuil.

4. Le bout du tunnel pour les travailleurs de l’éducation ?

L’année 2024 sera aussi celle où les travailleurs de l’Éducation nationale, notamment les enseignants, accéderont au statut particulier qu’ils ont tant réclamé.

En effet, le gouvernement envisage de publier prochainement la nouvelle « loi fondamentale des travailleurs de l’éducation nationale » qui revalorisera le statut de l’enseignant en Algérie.

À cet égard, le ministre de l’Éducation, Abdelhakim Belabed, a indiqué que ce texte constitue une « étape stratégique » pour rehausser le rang des enseignants et des autres employés du secteur au sein de la société.

Parmi les dispositions de la nouvelle loi fondamentale, figure : la révision de la catégorisation du rang d’enseignant, la réduction du volume horaire de travail dans les trois paliers de l’éducation, les promotions à travers la valorisation des diplômes acquis au cours de la carrière.

5. Un cadre légal pour les freelancers et les autoentrepreneurs

Depuis quelques années, beaucoup de jeunes se sont lancés, grâce à l’essor d’internet dans le freelancing et l’autoentrepreneuriat.

Cependant, faute d’un cadre légal, la plupart d’entre eux exercent au black, sans statut légal ni couverture sociale (assurance, retraite), abstraction faite des difficultés structurelles liées aux transactions proprement dites (factures, virements bancaires…).

C’est pour pallier tous ces problèmes que le gouvernement a mis en place « le projet de loi portant statut de l’autoentrepreneur ». Un texte qui vise à offrir aux freelancers un cadre réglementaire pour qu’ils puissent travailler en ligne en bonne est due forme.

En 2024 donc, les travailleurs de l’internet (développeurs, graphistes, traducteurs…) pourront enfin posséder un statut légal qui leur donne le droit d’ouvrir un compte bancaire, de bénéficier de l’assurance sociale, de facturer leurs prestations et autres avantages (➡ moukawil.dz).