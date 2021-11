4e vague et variant Omicron : le Pr Djidjik affiche ses inquiétudes

Le nouveau variant du coronavirus baptisé Omicron suscite de vives inquiétudes à travers le monde entier. En Algérie, les spécialistes et responsables secteur sanitaire multiplient les appels afin d’éviter une 4e vague et la propagation de ce nouveau variant.

Interrogé par le quotidien le Soir d’Algérie, le chef de service immunologie au CHU de Beni Messous Pr Reda Djidjik affirme que pour le moment « on n’a pas encore une idée sur la virulence de ce nouveau variant ». Or, il rassure qu’actuellement, « nous avons 24 ou 34 cas dans le monde et ce n’est rien du tout ».

Cependant, il faut noter que l’OMS a classé ce variant « préoccupant ». À ce propos, l’intervenant explique cela par le fait que ce variant « comporte beaucoup de mutations dans la protéine Spike et c’est le premier variant qui possède beaucoup de mutations à la surface ».

Du moment qu’on ne connaît pas grand-chose sur ce nouveau variant, explique encore le spécialiste, « nous devrions attendre un peu pour voir comment il va se développer ». En effet, il précise que « pour le moment, il y a quelques cas en Afrique du Sud, en Belgique et en Allemagne ».

Variant Omicron : quel risque pour l’Algérie ?

Pour ce qui est du risque de l’avènement de ce variant en Algérie, le Professeur estime que « si le nouveau variant se propage en dehors de l’Afrique du Sud, même si l’on ferme les frontières, cela n’empêchera pas son arrivée en Algérie ».

Soulignant ce variant pourra bien remplacer le Delta, d’autant qu’il « est extrêmement contagieux », l’intervenant affirme que « si Omicron prend la place du Delta, on ne pourra pas l’arrêter ». Or, pour le moment ce n’est pas ça qui préoccupe le Pr Djidjik.

Selon lui, « le danger en Algérie consiste dans l’arrivée de la quatrième vague et le faible taux national de vaccination ». Dans ce sens, il explique que cette même vague qui est déjà là sera celle des « non-vaccinés ».

A ce propos, il met en garde contre cette « nouvelle vague risque de faire des ravages puisque nous sommes loin d’une couverture vaccinale qui nous permettrait d’éviter le pire ». Il rassure, en outre, que « les personnes vaccinées sont protégées ».

Concernant l’efficacité des vaccins contre le variant Omicron, le spécialiste assure que « les laboratoires Pfizer et Moderna, qui ont fabriqué des vaccins à base de la technologie ARN messager, vont rapidement s’adapter au nouveau variant puisque cette technologie le permet ».