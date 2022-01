4e vague et Omicron : vers une réduction du nombre de vols ?

Ce n’est plus une simple inquiétude, la flambée des cas est bel et bien là. Après une stabilité et une décrue de courte durée l’été dernier qui a permis de retrouver les prémices d’une vie normale, nous voilà en train de faire face à une explosion de cas, un nouveau variant et de nouvelles mesures préventives.

Hier, le bilan des contaminations au Covid-19 publié par le ministère de la Santé a recensé 1359 nouveaux cas de contaminations, Un chiffre effrayant compte tenu de la circulation du nouveau variant Omicron récemment découvert, qui selon les études, est la souche la plus contagieuse du Coronavirus. Cette explosion de cas ne peut qu’engendrer la mise en place d’un protocole sanitaire plus strict dans plusieurs domaines.

Ce protocole a commencé dans le secteur de l’éducation, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a ordonné la suspension des cours pour une durée de dix jours dans les trois cycles d’enseignement à compter d’aujourd’hui. Néanmoins, le secteur des transports risque de lui emboîter le pas.

Une réduction du nombre de vols en perspective ?

A cause de la situation pandémique, les gouvernements tentent d’endiguer la propagation du virus notamment dans les voyages. Ils durcissent donc le protocole sanitaire dans les aéroports et les ports et multiplient les conditions d’entrée, pis encore, ils réduisent le nombre de vols et de traversées. Ce n’est pas une option à exclure au vu du nombre de cas.

Le communiqué de la Présidence publié hier a fait savoir que beaucoup de passagers de certains vols vers l’Algérie ont été contaminés. Raison pour laquelle il faut faire preuve de plus de vigilance et durcir le contrôle dans les transports pour écarter la réduction des vols que le gouvernement n’hésitera pas à appliquer si la situation ne s’améliore pas.