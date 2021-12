4e vague de covid-19 : les instructions fermes de Benbouzid

Avec les derniers bilans de coronavirus, la courbe du début de la quatrième vague commence à se dessiner, mais aussi à se faire ressentir notamment dans les établissements de santé.

Face à cette situation, le premier responsable du secteur de la santé en Algérie veut éviter le scénario de la troisième vague de covid-19 ayant été marquée par une pénurie d’oxygène et surtout par la situation des hôpitaux.

En effet, pour éviter ce scenario ; le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a réuni, en visioconférence, aujourd’hui les directeurs de la santé et de la population (DSP).

Benbouzid veut éviter les « erreurs » de la 3e vague

Lors de sa rencontre virtuelle avec les directeurs de la santé ; Benbouzid a donné des instructions fermes aux responsables du secteur ; en les appelant à « éviter les erreurs et lacunes » de la troisième vague.

« Les erreurs et les insuffisances, relevées par le secteur lors de la 3e vague, ne doivent pas se répéter (…) La prise en charge des patients covid dans les hôpitaux est importante, et ce, dans le contexte de la disponibilité de tous les moyens humains et matériels indispensables à la lutte contre la pandémie », a-t-il déclaré.

« Un inventaire détaillé des stocks d’oxygène dont disposent les structures sanitaires, doit être élaboré, avec la présentation des rapports sur les stocks de médicaments destinés aux patients contaminés, particulièrement les anticoagulants ; mais également la maintenance et le contrôle du matériel des différents établissements », a ajouté Pr Benbouzid.