4e vague de covid-19 : énième mise en garde de Pr Senhadji

La stabilité de la situation sanitaire en Algérie ne va pas durer longtemps, d’après la majorité des spécialistes. L’apparition d’une quatrième vague dans certains pays européens et asiatiques vient appuyer le constat et les prévisions des médecins et spécialistes algériens.

C’est le cas notamment du Pr. Kamel Senhadji, président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire qui n’a pas hésité à exprimer ses inquiétudes quant à la persistance de la pandémie de COVID-19. Le spécialiste a plaidé pour une vaccination « immédiate », afin de limiter les effets néfastes d’une quatrième vague inévitable.

En effet, la saison hivernale ne peut que favoriser la recrudescence de la pandémie, raison pour laquelle professeur Senhadji appel les gens à profiter de cette accalmie pour aller se faire vacciner le plutôt possible. « L’efficacité du vaccin ne sera optimale qu’après un mois de la vaccination, voire plus », a-t-il précisé.

Le spécialiste n’a d’ailleurs pas caché son inquiétude quant à la présence de plusieurs indicateurs annonçant ainsi la survenue d’une nouvelle vague dans les pays européens qui assistent actuellement à une augmentation considérable des cas de contamination.

La 3ᵉ dose est nécessaire, selon Pr Senhadji

Dans ce sens, Kamel Senhadji appel à une vaccination collective et immédiate tout en précisant que le vaccin est aussi efficace et important qu’un anti-biotique. Ainsi, le spécialiste s’est montré totalement favorable à l’administration d’une troisième dose, surtout pour les personnes vaccinées depuis au moins six mois. « Après cette période, l’immunité a tendance à s’affaiblir », poursuit-il.

En conclusion, le président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire a salué le rôle des professionnels de la santé, de la société civile, du secteur de l’éducation et de la jeunesse ainsi que les médias qui participent à la sensibilisation et la vulgarisation des informations scientifiques et médicales.