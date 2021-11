4e vague : Benbouzid compte désigner des hôpitaux dédiés au Covid-19

L’Algérie est sans nul doute aux portes d’une quatrième vague dont tous les spécialistes ignorent l’ampleur. Pour faire face à cette flambée du coronavirus, les sorties médiatiques du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, se multiplient.

Lors de sa dernière sortie, le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid, a déclaré que son département compte changer de stratégie dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Cette déclaration intervient alors que la quatrième vague commence à menacer la stabilité sanitaire que vit le pays depuis le début du mois de septembre dernier.

Des hôpitaux dédiés aux malades du covid-19

Benbouzid, qui ne veut pas voir se reproduire la catastrophe causée par la troisième vague de la covid-19 en Algérie a déclaré que son département a « décidé, à l’avenir, de désigner un hôpital dédié à la prise en charge des malades Covid et les autres vont travailler normalement ». Le ministre n’a pas manqué de rappeler qu’un dysfonctionnement en matière d’occupation de lits dans les hôpitaux, a eu des répercussions catastrophiques sur la gestion de la pandémie durant la précédente vague.

Le ministre de la Santé a également apporté un autre plan qui pourrait grandement aidé l’Algérie à sortir de la quatrième vague sans trop de pertes. Il s’agit de la création de cinq hôpitaux régionaux dédiés aux malades du covid-19 au niveau de cinq wilayas : (Chlef, Sidi Bel Abbés, Bouira, Sétif, Djelfa).

Selon Benbouzid, opter pour un seul et grand hôpital ou bien pour cinq hôpitaux régionaux dépendra de l’ampleur de la situation sanitaire, rapportent nos confrères du quotidien Le Soir d’Algérie.

De son côté, le directeur des services hospitaliers au ministère de la Santé, indique que l’option de la création de cinq hôpitaux régionaux est «irréalisable». Le même responsable explique que «nous avons enregistré jusqu’à 17 000 demandes d’hospitalisation. Si on divise cette demande par cinq hôpitaux, on aura 3 000 malades par hôpital et aucun hôpital n’a ces capacités », rapporte la même source.

Il est à noter que le plus grand hôpital du pays, Mustapha Pacha en l’occurrence, dispose d’une capacité qui ne dépasse pas les 1 500 lits.