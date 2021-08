49 décès au Covid-19 en juillet : le lourd tribut du corps médical

En première ligne dans la lutte contre l’épidémie du coronavirus, le corps médical continue de payer le lourd tribut à sa lutte quotidienne. Rien que pour le mois de juillet dernier, caractérisé par l’évènement de la troisième vague, 49 victimes ont été déplorées.

Confrontés à un quotidien des plus pénibles avec des moyens de protection souvent dérisoires, les victimes parmi les professionnels de la santé, tous corps confondus, se comptent désormais par dizaines.

Dans les structures sanitaires, notamment publiques, la situation devient de plus en plus grave ; le bilan des contaminations et des décès parmi les personnels soignants ne cesse de grimper. Rien que pour le mois de juillet, 49 décès dus à la contamination à la Covid-19 ont été recensés.

Le chiffre a été avancé, hier dimanche, par le président de la Société algérienne des médecins généralistes, le Dr Abdelkader Tafat sur sa page Facebook. « 49 consœurs et confrères nous ont quittés durant ce mois de juillet 2021 suite à leur contamination à la covid-19 », a-t-il écrit.

Hommage aux 49 victimes de l’épidémie durant juillet

Dans sa publication en hommage aux professionnels de la santé, décédés durant le mois de juillet écoulé, Dr Abdelkader Tafat a tenu à citer toutes les 49 victimes, leurs fonctions ainsi l’établissement où ils exerçaient avant d’être comptés parmi les victimes du maudit virus.