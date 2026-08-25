49 °C à l’ombre et rafales violentes : l’Algérie face à une météo extrême ces 26 et 27 août

Les bulletins d’alerte s’accumulent et dessinent un tableau météo particulièrement éprouvant pour la fin de semaine. Les prévisionnistes de l’Office national de la météorologie viennent d’émettre des BMS pour une grande partie du territoire national ce mercredi et jeudi. Entre des températures qui frôlent des sommets vertigineux et des vents violents chargés de sable, la prudence devient le mot d’ordre absolu pour les habitants des régions concernées.

Alerte météo en Algérie : des vents de plus de 80 km/h attendus mercredi et jeudi

Une première alerte météorologique concerne Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Batna, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Sétif. Dans ces wilayas, les services météorologiques prévoient des vents dont la vitesse dépassera 80 km/h, avec des soulèvements de sable.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport en Algérie : ces 16 wilayas reçoivent de nouveaux bus

Le premier épisode débutera mercredi à 9 heures et se poursuivra jusqu’à 21 heures. Les vents reprendront jeudi à partir de 7 heures et persisteront jusqu’à 21 heures.

Une seconde alerte vise plusieurs wilayas du Sud et des Hauts Plateaux. Elle concerne notamment Ouargla, El Meniaa, Timimoun, In Salah, Béni Abbès, Béchar, Naâma, Saïda, El Bayadh, Ghardaïa, Laghouat, Tiaret, Djelfa, Ouled Djellal et Biskra.

Dans ces régions également, les rafales dépasseront 80 km/h et s’accompagneront de soulèvements de sable, selon les prévisions communiquées par les services de la météorologie.

Météo en Algérie : chaleur jusqu’à 49 °C à l’ombre dans plusieurs wilayas

L’épisode caniculaire en cours ne faiblira pas, et s’intensifiera dans certaines régions ce mercredi et jeudi. Une première alerte annonce des températures pouvant atteindre 48 °C à l’ombre dans plusieurs wilayas du nord-est et du nord du pays. Sont notamment concernées Aïn Defla, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma.

🟢 À LIRE AUSSI : Tragédie à Béjaïa : Un violent coup de vent renverse un bateau de plaisance et fait 2 morts et 6 blessés

Le mercure grimpera encore plus haut dans certaines régions du Sud-Est. Biskra, Ouled Djellal, El Meghaier et El Oued pourraient enregistrer jusqu’à 49 °C à l’ombre durant les deux journées.

Une autre zone connaîtra également une forte hausse des températures, avec des valeurs pouvant atteindre 45 °C à l’ombre. Cette alerte concerne Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, M’Sila, Mila, Constantine, Souk Ahras et Batna.

Entre mercure étouffant et visibilité réduite par les chasses de sable, ces deux journées s’annoncent particulièrement complexes sur une large portion du territoire. Face à ces conditions extrêmes, la prudence reste de mise sur les routes. Tout comme la limitation des déplacements non essentiels durant les heures les plus chaudes.

🟢 À LIRE AUSSI : Taux de change : l’euro grimpe encore face au dinar, voici les nouveaux cours