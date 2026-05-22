47 milliards de DA débloqués pour 15 wilayas : Voici le plan de Yacine Oualid pour réveiller le Sud

Le programme national d’électrification des périmètres agricoles dans le Sud franchit un nouveau cap. Une enveloppe globale de 46,6 milliards de dinars est mobilisée pour déployer un réseau de 3 122 km à travers 15 wilayas méridionales, visant à propulser les cultures stratégiques à haute valeur ajoutée.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine Oualid, a affirmé via son compte officiel que le programme d’électrification des périmètres agricoles dans le Sud constitue un projet structurel prometteur.

Cette initiative stratégique est appelée à ouvrir de nouvelles perspectives à l’investissement agricole et à renforcer la production nationale, notamment dans le segment des cultures stratégiques à forte valeur ajoutée.

Sud : 46,6 milliards de DA pour raccorder des milliers d’exploitations agricoles à l’électricité

Lors d’une visite de travail effectuée vendredi dans la wilaya de Ouargla, le premier responsable du secteur s’est enquis de l’état d’avancement de ce mégaprojet national.

Selon les données communiquées par le ministère, ce plan d’envergure permettra de raccorder des milliers d’exploitations grâce à l’extension de 3 122 kilomètres de lignes électriques, bénéficiant directement à 3 540 investisseurs.

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L’accès universel à l’énergie dans ces zones reculées devrait lever les contraintes liées au pompage de l’eau, favoriser l’extension des superficies irriguées et encourager l’introduction massive de la mécanisation ainsi que des technologies agraires modernes.

Agriculture saharienne : Priorité au blé dur et à la betterave sucrière dans le Sud

En marge de son inspection, le ministre a donné le coup d’envoi officiel de la campagne de moisson-battage portant sur une superficie de 1 050 hectares de blé dur dans la région de Hassi Messaoud.

Par ailleurs, dans la commune de N’Goussa, l’intérêt s’est porté sur le projet de production de céréales et de betterave sucrière destinée à la transformation industrielle.

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Les services agricoles locaux y préparent activement la mise en valeur d’une assise foncière de 10 000 hectares entièrement dédiée à la filière de la betterave sucrière, un levier crucial pour l’industrie agroalimentaire et la sécurité alimentaire du pays.

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