46 ans après, Benyoucef Ouadia se remémore le jour ou Bencheikh a privé l’Algérie d’une finale

Qui ne connait pas Benyoucef Ouadia ? Le doyen des commentateurs sportifs en Algérie. Il raconte une anecdote sur Ali Bencheikh, actuellement consultant dans une chaine sportive privée, qui date de 46 ans.

Le célèbre commentateur sportif revient aux Jeux Méditerranéens de 1979 à Split. L’équipe d’Algérie devait gagner par deux buts à zéro pour éviter la grande équipe yougoslave (pays organisateur) en demi-finale. Mais à cause d’un geste arrogant d’Ali Bencheikh, la sélection nationale se contenta par une victoire sur un score d’un but à zéro.

« Lors des Jeux Méditerranéens 1979 à Split, en Croatie (ex-Yougoslavie), l’équipe d’Algérie devait gagner par deux buts à zéro face à la Turquie pour éviter la Yougoslavie en demi-finale. Ce fut plutôt favorable d’affronter la France. À l’époque, on préparait la fameuse équipe de 1982. La sélection nationale menait par un but à zéro et profita d’un pénalty. C’est Belloumi qui avait été désigné pour le tirer, mais Bencheikh lui avait enlevé le ballon. Il exécuta le pénalty, mais son tir manqua le cadre », raconte le célèbre commentateur sportif algérien.

Et d’ajouter : « Le score resta un but à zéro en faveur de la Turquie. La sélection nationale affronta la grande équipe yougoslave et sortira de la demi-finale du tournoi ».

« Un commentateur sportif doit rester impartial »

Par ailleurs, Benyoucef Ouadia parle de ceux qui exercent la profession de commentateur sportif. Il leur adresse un message, en leur demandant de rester impartial et respecter l’éthique professionnel.

« Je suis enfant du quartier de Belcourt, mais je ne me suis jamais montré ma fervente pour le CR Bélouizdad. Un commentateur sportif doit rester impartial », dira-t-il.

« Quand on exerce à la télévision, on doit respecter les gens. Je vois certains commentateurs qui affichent ouvertement leur club favori, mais je considère ça un manque de respect aux téléspectateurs et dépasse le cadre du respect de l’éthique professionnel », a-t-il ajouté.