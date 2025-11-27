44 élèves évacués : Une odeur « mystérieuse » plonge toute une commune dans le chaos

Metlili, cette petite commune du nord de Ghardaïa, a connu un réveil particulièrement… parfumé ce mercredi 26 novembre 2025. Située à 45 kilomètres au nord du chef-lieu de wilaya, la ville a été le théâtre d’une importante mobilisation des secours face à une menace invisible et odorante.

La scène s’est déroulée en pleine matinée, semant la panique dans deux établissements scolaires pourtant éloignés : le CEM Chahid Chenini Ahmed Ben Boubaker et le Lycée Mehaya Boulenaouar. L’alerte a été donnée aux alentours de 09h45 par une odeur subitement envahissante, entraînant des malaises chez de nombreux élèves.

Très vite, les chiffres sont tombés, alimentant une inquiétude légitime : une quarantaine de collégiens, ainsi que cinq lycéens, présentaient des symptômes d’étourdissements, voire de pertes de conscience. La Protection civile de Ghardaïa, mobilisée en un temps record, a confirmé l’intoxication d’un total de quarante-quatre (44) adolescents.

Une vague de peur s’est propagée dans la ville, touchée elle aussi par cette nappe gazeuse mystérieuse, transportée par un vent fort. L’afflux de victimes potentielles a nécessité une organisation rapide des secours, qui ont dû réagir sans tarder face à l’urgence.

Sous la direction des services de sécurité, un dispositif d’évacuation a été mis en place vers l’hôpital du 18 Février de Metlili. Devant les urgences, la confusion était à son comble. Des dizaines de parents, pris d’une panique indescriptible, hurlaient leur angoisse, rendant la prise en charge des enfants, pourtant urgente et nécessaire, particulièrement délicate pour le personnel médical et paramédical mobilisé en urgence.

Malgré l’agitation, les équipes soignantes ont réussi à prendre en charge la totalité des élèves concernés. Fort heureusement, les nouvelles se sont avérées plus rassurantes que les craintes initiales. L’ensemble des enfants, dont une majorité de filles, ont été déclarés hors de danger et ont pu regagner leurs foyers dans la journée. Plus de peur que de mal.

Contacté par Just-Info, Brahim Bouameur, le président de l’APC de Metlili, a tenu à confirmer l’excellent état de santé des élèves et leur retour à domicile, tout en livrant les premières clés pour comprendre ce phénomène. L’élu a confirmé le « début de panique générale » provoqué par cette odeur puissante et subite.

Mais quel était donc ce gaz qui, sans être mortel, a pu provoquer une telle vague de malaises et de terreur ? La réponse est venue d’une source inattendue, pointant vers une opération de maintenance habituelle.

Selon le P/APC, et confirmé par un cadre de la Sonelgaz de Ghardaïa, l’incident serait lié à une manœuvre courante de la filiale transport de l’entreprise nationale. Chaque début d’hiver, il est d’usage d’injecter dans le réseau de gaz un produit spécial pour le rendre détectable en cas de fuite.

Ce produit ? Le Tétrahydrothiophène (THT).

« Le gaz utilisé est non toxique »

« C’est effectivement un liquide nommé Tétrahydrothiophène (en abréviations THT), un odorisant qu’on injecte dans le réseau de distribution gaz, pour le rendre détectable en cas de fuite, » a déclaré le cadre de la Sonelgaz.

Le facteur humain serait en cause. Des informations recueillies sur place indiquent que les agents en charge de l’opération se seraient « trompés de dosage en augmentant sensiblement le taux de THT à injecter ». Cette surdose, conjuguée au vent, aurait enveloppé la ville d’une odeur anormalement forte.

Malgré la frayeur, la Sonelgaz se veut rassurante : le THT, quand bien même il est très odorant, « n’a aucun indice de toxicité ».

Ainsi, ce qui a provoqué une panique généralisée n’était pas un gaz toxique, mais simplement un odorisant en surdosage. Une erreur de manipulation aux conséquences impressionnantes, mais heureusement sans gravité pour la santé des 44 jeunes de Metlili.