42 individus interpellés à Alger : Coup de filet spectaculaire contre les gangs de quartiers

Dans le cadre de la lutte continue contre la criminalité, les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont démantelé six réseaux criminels affiliés à des gangs de quartiers. Cette opération s’est soldée par l’arrestation de 42 individus et la saisie d’armes blanches, de drogues et de psychotropes.

Les services opérationnels de la sûreté de wilaya d’Alger ont mené, la semaine dernière, une série d’interventions ciblées ayant permis de neutraliser six réseaux criminels opérant au sein de bandes de quartiers.

Au total, 42 individus — dont plusieurs récidivistes — ont été interpellés. Ces derniers étaient impliqués dans des actes visant à semer la terreur et à agresser des citoyens au cœur de plusieurs quartiers de la capitale.

Les investigations et les recherches sur le terrain ont permis de localiser et d’arrêter successivement l’ensemble des suspects. Lors de ces perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi 700 capsules de substances psychotropes, 15 grammes de cocaïne et 58 armes blanches prohibées.

Du matériel pyrotechnique, des fusées de détresse maritimes, des bombes lacrymogènes ainsi qu’un véhicule touristique ont également été confisqués, aux côtés d’une somme dépassant les 218 000 dinars , issue de ce trafic illicite.

Les mis en cause ont été présentés devant le parquet compétent. Ils font face à de lourdes charges, notamment pour association de malfaiteurs, appartenance à des bandes de quartiers, incitation à la terreur, atteinte à l’ordre public et détention de substances psychotropes destinées à la revente.

La prévention en amont de la riposte

Cette opération coup de poing intervient au moment où les autorités intensifient leurs efforts pour éradiquer le phénomène des gangs urbains. La stratégie adoptée conjugue la rigueur sécuritaire à la prévention, afin d’endiguer la violence urbaine et de garantir la protection des citoyens.

Dans ce contexte, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, a présidé le 1er juillet dernier la réunion de la Commission nationale de prévention et de lutte contre les bandes de quartiers. L’ordre du jour était consacré à l’examen du plan d’action destiné à mettre en œuvre la stratégie nationale.

Lors de cette rencontre, le ministre a réaffirmé que la lutte contre ces réseaux ne connaissait aucun répit, se traduisant par des interventions permanentes sur le terrain des services de sécurité et de l’institution judiciaire.

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Il a précisé que la stratégie nationale ne constituait pas le départ de cette offensive, mais plutôt un cadre visant à harmoniser et à fédérer les actions des différents acteurs autour d’une vision globale.

Le ministre a ajouté que ce plan d’action n’était pas un simple document administratif, mais une véritable feuille de route opérationnelle, assortie de programmes évaluables.

Il s’appuie sur une approche multidimensionnelle intégrant les volets sécuritaire, social, éducatif, culturel, économique et numérique, tout en mettant l’accent sur le traitement des causes profondes de ce phénomène et sur le renforcement du rôle de l’école, de la famille et de la société civile.

Une lutte sans merci pour la sécurité des citoyens

De son côté, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré à la fin du mois de juillet la détermination inébranlable de l’État à poursuivre son combat contre les bandes de quartiers.

Lors de son entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale, diffusée sur les chaînes de télévision et de radio publiques, le chef de l’État a souligné que l’État menait « une guerre féroce contre ces individus », assurant que les services de sécurité étaient « mobilisés avec tous leurs moyens » pour faire face à ce fléau.

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Rappelant que la protection des familles et de la jeunesse demeurait un engagement absolu, le président de la République a martelé que lorsqu’il s’agit de la sécurité et de la quiétude des citoyens, « seule la loi prévaudra ».

Il a enfin évoqué le dispositif juridique renforcé ces dernières années, notamment à travers la révision du Code pénal, garantissant une réponse ferme face à toute forme de criminalité et d’atteinte à l’ordre public.