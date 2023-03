« 4000 véhicules Fiat sur le marché algérien ce mois de mars », selon Zebdi

Après des années de gel, le dossier automobile en Algérie ne cesse d’avancer et de connaître des avancées, depuis le mois d’octobre passé, ou le Président de la République a donné un grand coup de fouet, en annonçant le feu vert pour l’importation des véhicules de moins de 3 ans. Quelques jours plus tard, le ministère de l’Industrie annonce à son tour la signature d’un accord avec la marque italienne Fiat, pour l’ouverture d’une usine de montage automobile à Oran.

Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé en janvier dernier le démarrage de la fabrication des voitures de la marque italienne Fiat, affiliée au groupe Stellantis, en Algérie en mars de l’année en cours, lors d’un communiqué de presse conjoint avec le Premier ministre italien, Georgia Meloni.

Aujourd’hui, le dimanche 5 mars 2023, Mustapha Zebdi, le responsable de l’Organisation algérienne pour la protection des consommateurs (APOCE) a livré de nouvelles informations concernant le dossier des véhicules en Algérie, par le biais de son compte Facebook officiel.

En effet, ce dernier a affirmé que 4000 véhicules Fiat seraient mis sur le marché algérien, durant le mois de mars en cours, en citant comme source dans son post Facebook, Mourad Saadi, Carvision.

Alors, que dans un autre post Facebook, publié hier, Mustapha Zebdi a aussi annoncé que « le début de l’importation des voitures Fiat à partir du 19 mars en cours… »

A quand la commercialisation de la 1ère voiture Fiat assemblée à Oran ?

De son côté, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a fait une déclaration sur l’état d’avancement du projet de l’usine Fiat, filiale du groupe automobile multinational Stellantis, située dans la wilaya d’Oran, le jeudi 2 mars 2023, affirmant que le projet progresse à un rythme soutenu grâce à la surveillance constante de leurs services et du wali d’Oran.

Il a précisé que la charpente métallique de l’usine est en cours de construction et que les équipements devraient arriver d’ici fin mars ou début avril.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a ajouté aussi que la première voiture Fiat assemblée en Algérie sera commercialisée à la fin de l’année, conformément à l’engagement de Stellantis.