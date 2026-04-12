400 MW supplémentaires : L’Algérie accélère la cadence et livre ses deux nouveaux géants solaires

Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a annoncé ce dimanche à Alger la mise en service récente de deux centrales solaires photovoltaïques totalisant une puissance de 400 mégawatts (MW).

S’exprimant lors d’une rencontre nationale des cadres du secteur, le ministre a précisé que ces deux infrastructures sont situées respectivement à Tendla (wilaya d’El M’Ghair) et à El Ghrous (wilaya de Biskra), avec une capacité de 200 MW chacune.

Cette avancée s’inscrit dans une stratégie plus large. Selon Adjal, le secteur ambitionne d’injecter plus de 1 400 MW de capacités supplémentaires sur le réseau électrique d’ici la fin de l’année en cours. Ces projets seront livrés de manière successive au fil des prochains mois.

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Ces réalisations marquent la concrétisation de la première phase du programme de 3 200 MW, lui-même pièce maîtresse du grand plan national visant à produire 15 000 MW d’énergie solaire à l’horizon 2035.

Concernant l’ensemble du programme de 3 200 MWc (mégawatts-crête), les données présentées lors de cette rencontre indiquent un rythme de déploiement soutenu :

Nombre de centrales prévues : 22 stations.

Taux d’avancement global : 40 %.

Ce déploiement massif témoigne de la volonté de l’Algérie d’accélérer sa transition énergétique et de diversifier son mix électrique en s’appuyant sur son immense potentiel solaire.

Sécurité alimentaire : Le défi du raccordement des méga-projets du Sud

Parallèlement au développement des capacités de production, le ministère de l’Énergie accentue ses efforts sur le raccordement des investissements agricoles structurants. À cet effet, Mourad Adjal s’est entretenu, jeudi dernier à Alger, avec le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El-Mahdi Oualid, pour faire le point sur l’alimentation en énergie des grands pôles agricoles du Sud.

Cette rencontre, tenue en présence du PDG par intérim du groupe Sonelgaz, répond aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L’objectif est de garantir un accompagnement énergétique sans faille pour soutenir la sécurité alimentaire du pays.

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Les discussions ont porté sur l’accélération de la cadence des travaux pour plusieurs projets de souveraineté, notamment :

Le projet qatari « Baladna » dédié à la production de lait en poudre.

» dédié à la production de lait en poudre. Le projet du groupe « Cevital » pour la filière de la betterave sucrière.

» pour la filière de la betterave sucrière. Le projet du groupe italien « BF » pour la production céréalière à grande échelle.

Au cours de cette réunion, le groupe Sonelgaz a présenté des exposés techniques détaillant l’avancement des raccordements en électricité et en gaz. Les deux ministères ont convenu de solutions pratiques pour réduire les délais d’exécution, réaffirmant ainsi la synergie entre les secteurs de l’Énergie et de l’Agriculture pour la réussite de ces investissements stratégiques.