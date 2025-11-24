400 millions de centimes sur 10 ans : ABC Algérie lance un financement inédit !

Pour de nombreuses familles, rénover son logement peut vite devenir un casse-tête. Démarches administratives, coûts élevés, contraintes de financement… ABC Algérie vient de simplifier la donne.

La banque propose désormais un financement de rénovation des logements allant jusqu’à 400 millions de centimes, avec la possibilité d’étaler les remboursements sur 10 ans. Une offre pensée pour aider les ménages à réaliser leurs projets de réaménagement, sans lourdes contraintes ni hypothèques.

🟢 À LIRE AUSSI : 3 millions d’Algériens en bénéficieront : une nouvelle méga station de dessalement d’eau pour 4 wilayas

En lançant ce produit, la banque se positionne comme un véritable partenaire du quotidien, proche des besoins réels des familles.

400 millions de centimes remboursables sur 10 ans : un financement flexible et conforme à la charia

Le nouveau produit repose sur un contrat d’Ijara, validé par le comité religieux de la banque. Le principe est simple :

La banque finance les travaux en acquérant une part du logement équivalente au montant des travaux.

Cette part est ensuite louée au client pendant la durée du remboursement.

À la fin du contrat, le logement redevient entièrement la propriété du client.

Ce financement s’adresse aux propriétaires souhaitant rénover ou remettre à neuf leur logement, quel que soit sa superficie ou son type. Le but est d’offrir une solution accessible et flexible, adaptée aux capacités financières des familles.

Prêt bancaire pour rénover son logement : un produit accessible dans tout le pays

ABC Algérie propose cette formule dans 23 agences réparties sur l’ensemble du territoire, avec un accompagnement personnalisé.

🟢 À LIRE AUSSI : Médicaments gratuits pour les non-assurés : la procédure et le dossier à fournir pour en bénéficier

Les clients peuvent déposer leur dossier directement en agence ou obtenir toutes les informations nécessaires via des lignes dédiées.

La banque met un point d’honneur à simplifier les démarches et à guider chaque client pas à pas, afin que l’expérience soit la plus fluide possible.

Banque ABC : une vision globale de la finance islamique au service des ménages

Ce financement s’inscrit dans la stratégie plus large d’ABC Algérie. Qui consiste à proposer des produits de finance islamique adaptés aux besoins des particuliers et des entreprises. La banque dispose d’une gamme variée :

Financement pour l’achat d’équipements électroménagers ou de matériaux de rénovation.

Crédit pour l’acquisition de véhicules fabriqués localement.

fabriqués localement. Produits d’épargne adaptés aux particuliers, avec des offres promotionnelles pour encourager l’épargne et renforcer la confiance des clients.

🟢 À LIRE AUSSI : La « drogue du viol » apparaît en Algérie : un wali saisit 3 ministères contre le GHB !

Avec ce nouveau financement, ABC Algérie confirme sa volonté de proposer des solutions concrètes et proches du quotidien des ménages, tout en élargissant l’accès à la finance conforme à la charia.

Enfin, le lancement de ce financement de rénovation des logements marque une étape importante pour ABC Algérie. En offrant jusqu’à 400 millions de centimes sur 10 ans, la banque facilite concrètement les projets de rénovation des familles, avec une approche simple, flexible et humaine.