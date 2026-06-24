400 emplois et 6 000 téléphones par jour : le pari industriel d’Oran

Le wali d’Oran, Ibrahim Bouchane, a effectué mercredi une visite d’inspection pour s’enquérir d’un projet d’investissement prometteur et spécialisé dans l’industrie des smartphones au niveau de la zone industrielle d’Es-Sénia.

Cette démarche sur le terrain s’inscrit dans le cadre du suivi et de la concrétisation des efforts de l’État visant à accompagner les investisseurs et à soutenir la production nationale.

Une fabrication 100 % locale et un transfert de technologie chinoise

Selon le communiqué des services de la wilaya, le wali a examiné de près les différents ateliers et les équipements modernes dont dispose cette entreprise économique.

Ce projet stratégique repose sur la réalisation d’un taux d’intégration et d’une fabrication locale à hauteur de 100 %, et ce, via un transfert de technologie et d’expertise depuis l’une des plus grandes entreprises chinoises leaders dans ce domaine.

De plus, l’usine contribuera activement à résorber le chômage et à créer une dynamique économique dans la région en générant 400 postes d’emploi directs.

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Des smartphones sécurisés contre le piratage et l’espionnage

À cette occasion, le wali d’Oran a souligné l’importance majeure que revêt ce projet, le considérant comme un véritable acquis pour la wilaya.

Le premier responsable de l’exécutif de la wilaya d’Oran a indiqué que cette usine contribuera fortement à soutenir l’économie et la production nationales, d’autant plus qu’elle est spécialisée dans la fabrication de smartphones sécurisés et hautement protégés, offrant une immunité avancée et de solides garanties contre les risques de piratage électronique et d’espionnage.

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Une capacité de production atteignant 6 000 téléphones par jour

Cette unité de production moderne est entrée en phase d’exploitation effective, avec une capacité de production qui atteint les 6 000 smartphones par jour, ouvrant ainsi de larges perspectives pour répondre aux besoins du marché national avec des produits de haute qualité et de grande sécurité.

Le communiqué de la wilaya a conclu en soulignant que cette réalisation est une traduction concrète et sur le terrain de la politique de l’État et de ses démarches continues pour accompagner l’investissement et lever les obstacles devant les opérateurs économiques afin de créer une richesse alternative et durable.

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