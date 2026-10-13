40 mm de pluie attendus : vigilance météo orange dans plusieurs wilayas ce 13 octobre

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis plusieurs nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2 pour des pluies touchant plusieurs wilayas du Sud et de l’Ouest de l’Algérie, ce mardi 13 et mercredi 14 octobre 2026. Les cumuls attendus varient entre 20 et 40 mm selon les régions. Des alertes de niveau 1 annoncent également des orages et des épisodes pluvieux, ainsi que des vents dans certaines wilayas.

Le temps s’annonce perturbé dans plusieurs régions du pays au cours des prochaines heures. Les services de Météo Algérie signalent des précipitations parfois soutenues, accompagnées localement d’orages. Les alertes concernent principalement les régions du Sud et de l’Ouest, avec des périodes de validité qui s’étendent, pour certaines, jusqu’à mercredi après-midi.

BMS de niveau 2 : jusqu’à 40 mm de pluie dans plusieurs wilayas

Deux bulletins météorologiques spéciaux de niveau 2 ont été émis pour des pluies attendues à partir de ce mardi à la mi-journée.

Le premier concerne les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Ghardaïa, Touggourt, El Oued et Illizi. Les quantités de pluie prévues sont comprises entre 20 et 30 mm. L’alerte sera valable du mardi 13 octobre à 12 h jusqu’au mercredi 14 octobre à 3 h.

Le second BMS vise Ouargla, El Meniaâ, In Salah, Béni Abbès, Adrar, Timimoun, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Les précipitations devraient atteindre entre 20 et 40 mm. Ce bulletin entrera en vigueur ce mardi à 12 h et restera valable jusqu’au mercredi à 15 h.

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Orages et pluies : les wilayas concernées par les alertes jaunes

En parallèle des BMS, des alertes météorologiques de niveau 1, correspondant à une vigilance jaune, signalent un risque d’orages ce mardi 13 octobre dans plusieurs wilayas.

Cette alerte concerne notamment les wilayas d’El Oued, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Illizi, In Salah, El Meniaâ, Timimoun, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Djanet et In Guezzam.

Pour la journée de mercredi 14 octobre, les prévisions font état de pluies dans les wilayas d’El Bayadh, Naâma, Béchar et Tindouf. Le risque d’orages concernera également El Bayadh, Naâma, Ouargla, Ghardaïa, El Meniaâ, Timimoun, In Salah, Illizi, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Adrar, Tindouf et Béni Abbès.

Des vents sont par ailleurs annoncés mercredi à El Meniaâ, Timimoun, Adrar et Tamanrasset.

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Chlef : 15 élèves blessés dans un accident de bus scolaire

Par ailleurs, un accident de bus de transport scolaire a fait 15 blessés ce mardi matin dans la wilaya de Chlef. Selon les informations rapportées, le véhicule a dérapé ce matin vers 7 h 30 dans la région de Souamer, à l’est de la commune de Béni Haoua.

Les élèves ont été blessés à des degrés divers, sans que leur état ne soit jugé grave. Ils ont été évacués vers des établissements hospitaliers pour recevoir les soins nécessaires.

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