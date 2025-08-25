40 ans de savoir-faire algérien qui rayonne au-delà des frontières : Labonedjma conquiert la France

Rien n’est plus gratifiant que de voir un produit algérien voyager à l’international. Depuis plus de quatre décennies, Labonedjma incarne le mariage parfait entre tradition et innovation dans l’univers des cosmétiques et de l’hygiène. Aujourd’hui, cette marque 100 % algérienne franchit un nouveau cap en installant ses produits sur le marché français. Une réussite qui dépasse la simple prouesse commerciale pour devenir une véritable fierté nationale.

L’histoire de Labonedjma commence avec Abdelhamid Guemari, héritier d’un savoir-faire transmis depuis 1963. Ce passionné transforme une petite entreprise familiale en un acteur incontournable du secteur cosmétique.

Avec plus de 40 ans d’expérience, 200 collaborateurs, un site de production de 8 800 m² à Larbâa et plus de 600 références réparties dans 5 marques comme les célèbres Flux Care, Flux de passion, Dakkar ou encore Dolfino, Labonedjma s’impose comme un pilier de l’industrie locale.

Labonedjma s’adresse à toute la famille avec des gammes variées. Chaque produit naît d’un équilibre entre formulation rigoureuse, respect des normes internationales et adaptation aux besoins quotidiens des consommateurs. Ainsi, la marque s’est hissée comme un choix idéal pour tous les foyers, alliant qualité, fiabilité et accessibilité.

Labonedjma : l’excellence au service du consommateur algérien

Fort de son savoir-faire et de ses technologies de pointe, Labonedjma se distingue sur le marché algérien par son exigence de qualité et son engagement envers le consommateur. Élue « Produit de l’année en Algérie » à plusieurs reprises, la marque confirme la confiance que lui accordent les Algériens. En effet, chaque jour, l’entreprise s’efforce de répondre aux besoins de ses clients en alliant performance des produits et prix accessibles.

Présente dans toutes les wilayas, la marque s’appuie sur un solide réseau commercial qui veille au bon déroulement des ventes et à la satisfaction des clients à chaque étape de la distribution. D’ailleurs, son catalogue riche couvre un large éventail de besoins allant des soins capillaires, à l’hygiène corporelle féminine et masculine, en passant par les savons, les eaux de parfum, les eaux de Cologne, les produits pour bébé et bien plus encore.

Pour garantir la sécurité, l’efficacité et la conformité de chaque référence, Labonedjma applique un contrôle strict avant la mise sur le marché. Les produits sont évalués selon des critères physico-chimiques, organoleptiques et microbiologiques, puis soumis à des tests de toxicité cutanée, transcutanée et oculaire. En effet, cette démarche traduit un engagement sans compromis envers la qualité.

Perfect Long, la gamme qui sublime les cheveux avec Amel Bouchoucha

Parmi les produits phares de la gamme Flux Care, le Color Fix s’impose comme une référence incontournable pour protéger et sublimer les cheveux colorés. La marque s’entoure également de visages emblématiques pour incarner ses valeurs.

L’actrice algérienne Amel Bouchoucha, véritable ambassadrice de la beauté et de la féminité, prête ainsi son image à la gamme Perfect Long. Composée d’un shampoing, d’un après-shampoing et d’un soin, cette ligne est enrichie en huile de ricin, huile de camélia et kératine. Sa formule nourrit, répare et fortifie les cheveux, le tout sans silicone ni parabène, pour une beauté capillaire alliant performance et naturalité.

Du « made in Algeria » qui s’exporte avec fierté

L’exportation vers la France marque une étape symbolique. Désormais, toutes les gammes Labonedjma, dont Flux Care, Flux de Passion et Flux Care Men, trônent fièrement dans les rayons des grandes surfaces françaises, notamment Carrefour Market.

Du capillaire au skincare, en passant par les gels douches, les produits se déclinent aussi bien en formats classiques qu’en formats économiques. Un produit algérien qui occupe une place de choix sur un rayonnage en France face aux références internationales illustre parfaitement la montée en puissance et l’ambition de la marque.

Voir le nom de Labonedjma briller à l’international prouve que l’Algérie regorge de talents et de savoir-faire capables de se mesurer aux plus grandes marques mondiales. « Nos produits made in Algeria sont désormais disponibles en France… et ce n’est que le début », confie l’équipe avec enthousiasme.

Ainsi, cette percée reflète une ambition claire : élargir les frontières tout en valorisant le savoir-faire cosmétique algérien. Plus qu’une entreprise, Labonedjma s’affirme comme un véritable porte-drapeau de la qualité et de la créativité de notre pays.