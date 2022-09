4 secteurs au menu de la réunion du Gouvernement ce 28 septembre

Le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce mercredi 28 septembre 2022, une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen de deux avant-projets de loi relatifs aux secteurs de la Défense nationale et du Travail ainsi qu’à la présentation de communications relatives aux domaines de la Santé et des Transports, ont indiqué les services du Premier Ministre.

Lors de cette réunion, tenue aujourd’hui au Palais du Gouvernement à Alger, les membres du Gouvernement ont examiné « un avant-projet de la loi modifiant et complétant l’ordonnance 71-28 portant code de justice militaire ».

Mais aussi, « un autre avant-projet de loi relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, à la prévention et règlement des conflits collectifs de travail, en prévision de leur présentation lors d’un prochain Conseil des Ministres », a encore indiqué le communiqué des services du Premier Ministre.

D’après la même source, « c’est le Ministère du Travail qui a initié cet avant-projet de loi qui vise à instaurer un environnement social privilégiant le règlement à l’amiable et la concertation préalable aux conflits », et ce, « tout en consolidant l’écoute et le dialogue ».

Le Gouvernement aborde les secteurs de la Santé et des Transports

Sur un autre volet, le Gouvernement entendu une communication du ministre de la Santé au sujet de la réalisation d’un hôpital algéro-qatari. D’après le communiqué du Premier Ministère, la capacité de cette nouvelle structure sanitaire s’élève à 400 lits.

D’ailleurs, « ce projet répond aux normes internationales en termes d’architecture hospitalière et de management, s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Qatar et intervient suite aux instructions du Président Tebboune », a précisé le même communiqué.

Au cours de cette réunion, les membres du Gouvernement ont aussi entendu la présentation du ministre des Transports sur « l’état des lieux et évaluation des actions des différents intervenants aux ports ». À cet effet, le ministre a aussi évoqué « l’ensemble des problèmes et des dysfonctionnements rencontrés au niveau de ces espaces ».

« Ainsi, il a été question de proposer un certain nombre de mesures afin de lever tous les obstacles de manière à permettre une gestion harmonieuse et optimale au niveau des différents ports en Algérie », a conclu le communiqué des services du Premier Ministre.