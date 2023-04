4 policiers retrouvés morts à Souk Ahras

Un tragique incident est venu troubler la tranquillité d’une commune de la wilaya de Souk Ahras ce dimanche. 4 officiers de police ont trouvé la mort dans des circonstances qui sont encore ambiguës. La Direction de la Sûreté Nationale a pris la parole pour s’exprimer quant à l’événement et pour faire part de ses condoléances aux familles des victimes.

4 policiers trouvent la mort à Souk Ahras : une enquête ouverte par la DGSN

Ce 30 avril au matin, les habitants de la région d’Oum el Adhaim ont été secoués par un incident qui a fait plusieurs victimes parmi les éléments de la sureté nationale. 4 officiers de police ont ainsi perdu la vie dans des circonstances qui restent troubles pour l’instant.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les faits dans leur exactitude, c’est ce qu’a affirmé la DGSN par le biais d’un communiqué sa page Facebook officielle le jour même. Le directeur de la sûreté nationale, Zineddine Farid Bencheikh, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes par la même occasion.

Drame à Souk Ahras : un règlement de comptes entre policiers ?

Si aucun élément de l’enquête n’a été révélé pour l’instant, les hypothèses/rumeurs, elles, foisonnent sur la toile et parmi les habitants de la région. Selon l’opinion publique, un des 4 policiers aurait tiré sur ses collègues, tuant 2 d’entre eux sur place et faisant un blessé grave. Le 3ᵉ, admis dans un établissement hospitalier, aurait succombé à ses blessures plus tard. L’ « assassin » présumé se serait ensuite donné la mort en se tirant une balle.