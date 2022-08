4 policiers percutés par un véhicule à Marseille : un Algérien impliqué

Dimanche dernier, deux individus ont été interpelés après une poursuite de la part des forces de l’ordre française. Et ce, aux environs de 23 h 30 à Vitrolles, près de Marseille. En effet, d’après les informations rapportées par CNEWS, des policiers ont poursuivi, pour contrôle, une fourgonnette après sa sortie d’une entreprise.

Les faits se sont déroulés au moment où les agents de police demandaient aux occupants de ce véhicule de se ranger, sur le côté, pour effectuer leur contrôle. Et ce, après avoir remarqué qu’ils roulaient à vive allure. Refusant de se plier aux ordres de ces policiers, les suspects ont poursuivi leur fuite.

Quatre policiers blessés à Marseille

La poursuite dure plus de vingt-cinq longues minutes. Arrivés au 15e arrondissement, les fuyards ont été surpris par un autre véhicule de police les attendait à l’arrêt. Formant un barrage pour les stopper, les fugitifs ont fini par s’enfoncer dans le véhicule en question.

Cet accident a causé quelques blessures pour quatre autres agents qui étaient présents dans ce véhicule. En effet, ces derniers ont été brièvement hospitalisés. Et ce, pour des douleurs au dos, mais aussi au niveau des cervicales.

Quatre policiers percutés par un véhicule en fuite à Marseille : un Algérien impliqué

Quelques instants plus tard, les éléments de la Bac ont fini par interpeler le chauffeur et son complice. Il s’agit d’un Algérien de 36 ans accompagné d’un Marocain, âge de 31 ans, rapporte CNEWS. Le ressortissant algérien fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et figure dans une note de personnes recherchées.

Par ailleurs, les premiers éléments de l’enquête ont dévoilé que le coffre de leur véhicule renfermait une cuve de 1000 litres de gasoil. Les investigations ont été confiées à la sûreté départementale, et les deux suspects sont placés en garde à vue.