4 pays arabes parmi les 10 plus grands importateurs d’armes au monde : Où se situe l’Algérie ?

La région du Moyen-Orient a représenté 27 % des importations mondiales d’armes entre 2020 et 2024. Cependant, ces importations ont globalement diminué de 20 % par rapport à la période 2015-2019.

Quatre pays arabes figurent parmi les dix plus grands importateurs d’armes au monde, selon un nouveau rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

Le Qatar, le Koweït et Bahreïn ont enregistré des augmentations significatives de leurs importations, tandis que l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Algérie ont vu leurs importations diminuer de manière notable.

L’Arabie saoudite, qui occupait la première place entre 2015 et 2019, a vu ses importations d’armes diminuer de 41 % pour se classer au quatrième rang mondial entre 2020 et 2024. Malgré cette baisse, elle représente encore 6,8 % des importations mondiales d’armes. La majorité de ses importations proviennent des États-Unis (74 %), suivis de l’Espagne (10 %) et de la France (6,2 %).

Le Qatar a quant à lui augmenté ses importations d’armes de 127 % entre 2020 et 2024 par rapport à la période précédente, devenant ainsi le troisième plus grand importateur mondial avec 6,8 % des importations mondiales. Les États-Unis ont fourni 48 % de ces importations, suivis par l’Italie (20 %) et le Royaume-Uni (15 %).

L’Égypte a enregistré une baisse de 44 % de ses importations d’armes entre 2020 et 2024, se classant au huitième rang mondial avec 3,3 % des importations mondiales. L’Allemagne a été son principal fournisseur (32 %), suivie de l’Italie (27 %) et de la France (19 %).

Les plus grands importateurs d’armes : l’Algérie à la 21ᵉ place

Le Koweït a fait un bond spectaculaire dans ses importations d’armes, avec une augmentation de 466 %, se classant dixième au niveau mondial avec 2,9 % des importations mondiales. Les États-Unis ont fourni 63 % de ces importations, suivis par l’Italie (29 %) et la France (7 %).

Bahreïn, de son côté, a enregistré une augmentation massive de 898 % de ses importations d’armes, se classant au 23e rang mondial avec 1,1 % des importations mondiales. Les États-Unis ont représenté 97 % de ses importations.

Les Émirats arabes unis et l’Algérie en recul

Les Émirats arabes unis ont vu leurs importations d’armes diminuer de 19 % entre 2020 et 2024, se classant au 11e rang mondial avec 2,6 % des importations mondiales. Les États-Unis ont été leur principal fournisseur (42 %), suivis par la France (17 %) et la Turquie (11 %).

L’Algérie, quant à elle, a chuté à la 21ᵉ place mondiale avec une baisse de 73 % de ses importations d’armes, représentant 1,2 % des importations mondiales. La Russie a été son principal fournisseur (48 %), suivie par la Chine (19 %) et l’Allemagne (14 %).

Le Maroc a enregistré une baisse de 26 % de ses importations d’armes entre 2020 et 2024, se classant au 31e rang mondial avec 0,7 % des importations mondiales. Les États-Unis ont fourni 64 % de ces importations, suivis par la France (15 %) et Israël (11 %).