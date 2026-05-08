4 millions $ siphonnés hors d’Algérie via l’import de voitures : un réseau de fraude aux factures démantelé

La Gendarmerie nationale a frappé fort. En ciblant une organisation criminelle qui utilisait l‘importation de véhicules neufs comme façade pour blanchir des millions de dollars, les enquêteurs ont mis à nu un mécanisme sophistiqué de fuite de capitaux, celui-là même que le président Tebboune avait publiquement dénoncé quelques jours plus tôt. Une opération qui s’inscrit dans une offensive plus large de l’État contre les détournements de la réglementation des changes.

Trafic de devises en Algérie : comment la fraude sur les factures d’exportation a permis de faire fuir 4 millions de dollars

C’est par un mécanisme redoutablement efficace que le réseau opérait. Selon le média El Khabar, les membres de l’organisation minoraient délibérément la valeur des factures d’exportation, déclarant officiellement moins que ce qu’ils encaissaient réellement, puis conservaient la différence à l’étranger, sans la rapatrier en Algérie comme l’exige la loi.

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Le manque à gagner pour le pays est de près de 4 millions de dollars de recettes d’exportation qui n’ont jamais regagné le territoire national.

Pour recycler ces fonds, le réseau avait trouvé une couverture commode, l’importation de voitures neuves depuis l’étranger. Un secteur au volume financier suffisant pour diluer des flux illicites dans des transactions en apparence légitimes.

L’opération : 15 arrestations, 5 véhicules et des machines industrielles saisis

L’enquête, menée par les spécialistes de la lutte contre la criminalité économique et financière relevant du Service central opérationnel de lutte contre la criminalité organisée, a débouché sur des résultats concrets :

15 suspects arrêtés et présentés devant les juridictions compétentes

et présentés devant les juridictions compétentes 4 individus toujours en fuite, dont l’identité a été établie

toujours en fuite, dont l’identité a été établie 5 véhicules saisis

saisis 5 machines industrielles saisies

saisies Près de 4 millions de dollars de recettes d’exportation non rapatriée

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Les mis en cause ont été déférés devant les autorités judiciaires territorialement compétentes à l’issue des investigations.

Trafic de devises en Algérie : Tebboune avait prévenu !

Le timing de cette opération n’est pas anodin. Samedi dernier, lors de sa conférence de presse périodique, le président Abdelmadjid Tebboune avait expressément évoqué ces pratiques. Pointant du doigt des exportateurs qui sous-évaluent intentionnellement leurs marchandises pour soustraire des devises fortes au circuit officiel.

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Le chef de l’État avait également rappelé que l’Algérie avait déjà réussi à endiguer la surfacturation à l’importation (autre mécanisme classique de fuite de capitaux) et qu’elle entendait traiter la sous-facturation à l’exportation avec la même fermeté, pour préserver les intérêts de l’économie nationale.

Ainsi, le démantèlement annoncé ce jeudi constitue une première réponse opérationnelle à cet engagement.