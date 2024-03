Que ce soit pour retrouver votre téléphone égaré ou pour localiser celui de quelqu’un d’autre, on s’est tous un jour posé les mêmes questions. À savoir, est-il possible de localiser un numéro de téléphone portable avec son numéro gratuitement ? Et si oui, comment faire ? C’est pourquoi nous avons réuni pour vous 4 méthodes pour localiser un numéro de téléphone portable gratuitement. Pour en savoir plus, c’est par ici.

Est-il possible de localiser un téléphone portable avec son numéro gratuitement ?

La réponse à cette question tient en un mot : OUI. En effet, il est tout à fait possible de localiser un téléphone portable avec son numéro gratuitement. À condition de savoir comment s’y prendre.

Il est vrai qu’en règle générale, ce sont plutôt les services de police ou les autorités du domaine de la surveillance qui ont recours à ces techniques. Cependant, à l’ère où le numérique est omniprésent, plusieurs raisons peuvent inciter à localiser un numéro de téléphone. Cela peut servir par exemple :

pour retrouver votre téléphone (en cas de vol ou de perte) ;

pour s’assurer que vos enfants se trouvent là où ils doivent être (s’ils rentrent tout seuls à la maison par exemple).

C’est d’ailleurs souvent le premier réflexe des autorités ou des parents inquiets. De fait, nous emmenons notre téléphone portable partout avec nous, il est donc logique de se pencher sur les méthodes qui permettent de géolocaliser un téléphone.

Comme nous allons le voir, différentes méthodes gratuites existent pour localiser un numéro de téléphone portable. Attention, parfois il est impossible d’avoir une localisation précise du téléphone. Dans ces situations, vous obtiendrez une zone de localisation, ce qui permet déjà de délimiter les recherches le cas échéant.

Comment localiser un numéro de téléphone portable gratuitement?

Nous l’avons évoqué tracer un numéro de téléphone est plutôt l’apanage des autorités. Cependant, des solutions existent pour que le citoyen lambda puisse également localiser un numéro de téléphone.

De nombreuses applications ont vu le jour dans ce domaine. Mais attention toutes ne se valent pas.

Pour vous aider à faire le tri, nous avons sélectionné pour vous 4 méthodes éprouvées et fiables pour tracer un numéro de téléphone.

Comment localiser un numéro de téléphone avec GEOfinder.mobi

GEOfinder est une application qui permet de localiser et/ou suivre le téléphone portable de votre choix. Et ce, partout dans le monde peu importe le réseau ou le type d’appareil (Android ou iOS).

Plutôt facile à utiliser, précise et rapide, cette application a un coût. Après un essai gratuit, il vous sera demandé de payer 49,99$ par mois pour avoir accès aux services. Pour obtenir une localisation détaillée de l’appareil en question, voici comment faire :

Insérez geofinder.mobi dans n’importe quel navigateur web sur votre ordinateur, téléphone portable ou tablette. Entrez le numéro de téléphone cible que vous souhaitez localiser dans la zone de recherche. Créez un compte en utilisant une adresse e-mail valide. Payez pour un abonnement. Vérifiez votre e-mail pour les données d’inscription réussie. Sélectionnez un message texte SMS que vous souhaitez envoyer parmi les modèles proposés ou créez-en un personnalisé et envoyez-le de manière anonyme via le service. Attendez que le destinataire reçoive le message texte et clique sur l’URL attachée. Localisez un téléphone portable avec son numéro gratuitement dans votre espace utilisateur.

Pensez également à vérifier que vous avez entré le bon numéro de téléphone à localiser. Vous pouvez envoyer une demande de géolocalisation toutes les 5 minutes. Donc si vous entrez le mauvais numéro par erreur, il vous faudra attendre 5 minutes. Tout comme uMobix, l’application GEOfinder est entièrement anonyme.

Fonctionnalités de GEOfinder

Avec le traqueur de localisation de téléphone portable anonyme GEOfinder, vous pourrez :

Suivre la localisation GPS : GEOfinder affiche la localisation du numéro de téléphone sur Google Maps, indiquant la distance et la direction depuis votre position actuelle avec une précision de 5 mètres.

: GEOfinder affiche la localisation du numéro de téléphone sur Google Maps, indiquant la distance et la direction depuis votre position actuelle avec une précision de 5 mètres. Trouver l’adresse IP et le réseau : Avec GEOfinder, vous pouvez facilement détecter l’adresse IP de la personne ou trouver le nom de leur réseau WiFi en leur envoyant simplement un message texte SMS avec un lien unique attaché.

: Avec GEOfinder, vous pouvez facilement détecter l’adresse IP de la personne ou trouver le nom de leur réseau WiFi en leur envoyant simplement un message texte SMS avec un lien unique attaché. Vérifiez les données de localisation précises même avec un VPN : Pensez-vous que la personne ciblée vous trompe ? Vérifiez s’ils utilisent un VPN et révélez leurs véritables données de localisation avec GEOfinder.

: Pensez-vous que la personne ciblée vous trompe ? Vérifiez s’ils utilisent un VPN et révélez leurs véritables données de localisation avec GEOfinder. Obtenir des données de recherche de l’opérateur de téléphonie mobile : Obtenez des informations détaillées sur l’opérateur de téléphone, le modèle et le système d’exploitation mobile.

: Obtenez des informations détaillées sur l’opérateur de téléphone, le modèle et le système d’exploitation mobile. Surveiller n’importe quel numéro de téléphone portable et opérateur à l’échelle mondiale : Peu importe où se trouve la personne que vous souhaitez localiser ou quel opérateur ils utilisent. GEOfinder prend en charge tous les types de téléphones, réseaux et pays.

: Peu importe où se trouve la personne que vous souhaitez localiser ou quel opérateur ils utilisent. GEOfinder prend en charge tous les types de téléphones, réseaux et pays. Envoyer des demandes de géolocalisation illimitées : L’outil vous permet d’envoyer 1 demande de géolocalisation toutes les 5 minutes à n’importe quel numéro de téléphone portable, vous permettant ainsi de suivre et de surveiller en permanence la localisation en temps réel de l’appareil ciblé avec précision et fiabilité.

Localiser un téléphone avec uMobix

La première solution que nous vous proposons est d’utiliser uMobix pour localiser un téléphone portable. Vous pouvez bénéficier d’une période d’essai de 2 jours pour 1$.

Comment localiser un téléphone portable avec son numéro gratuitement ?

La première étape pour commencer avec uMobix est de créer un compte et de choisir un plan d’abonnement préféré. Supposons que vous souhaitiez tester les eaux avec un abonnement mensuel, disponible à 49,99$. Après l’achat, vous devrez installer le logiciel sur le périphérique iOS ou Android ciblé. Une fois l’installation terminée, vous devez remplir les identifiants iCloud du périphérique de l’utilisateur dans votre espace utilisateur pour démarrer le processus de suivi de localisation. Une fois que vous êtes connecté à votre compte utilisateur et que vous avez installé le traqueur, vous pouvez trouver l’option de localisation dans le panneau de sélection à gauche. Cliquez dessus pour démarrer le processus de suivi de localisation.

uMobix vous donne aussi la possibilité de recevoir des notifications quand le téléphone est localisé. L’interface d’uMobix est intuitive et simple à utiliser. Il ne vous faudra que quelques minutes pour l’installer et effectuer les réglages nécessaires.

L’application va utiliser les données GPS et WiFi pour tracer le numéro de téléphone. Vous obtiendrez alors l’emplacement exact du téléphone recherché.

Il est important de noter que cette recherche de l’emplacement exact peut prendre jusqu’à 10 minutes dans certains cas. Si vous souhaitez localiser un téléphone portable avec son numéro gratuitement sans inscription alors uMobix est l’application qu’il vous faut.

Fiable, simple à installer et à utiliser, l’application comprend aussi d’autres fonctionnalités. Vous pouvez par exemple :

suivre l’emplacement de plusieurs téléphones portables en même temps, ce qui est pratique si vous avez plusieurs enfants par exemple ;

afficher les appels entrants/sortants ;

avoir accès à la totalité des sites visités par l’utilisateur ;

suivre les messages reçus/envoyés sur les médias sociaux.

Bien sûr cette liste est loin d’être exhaustive. L’application uMobix est une solution simple, rapide et efficace pour localiser un téléphone portable avec son numéro. Il est également important de préciser que l’application est anonyme.

Utiliser les réseaux sociaux pour localiser un numéro de téléphone gratuitement

Tout le monde ou presque utilise les réseaux sociaux. Mais peu de personnes savent qu’il est possible d’utiliser les réseaux sociaux pour localiser gratuitement un numéro de téléphone.

Nous tenons à vous préciser d’emblée que cette méthode n’atteint pas toujours les 100 % de réussite, mais elle reste néanmoins utile à connaître. Cette méthode se base sur le principe même des réseaux sociaux qui consiste notamment à partager ce que l’on fait. Et bien souvent, on partage également notre localisation.

Pour partager une localisation via les réseaux sociaux, seules quelques étapes sont nécessaires :

une fois sur votre profil cliquez sur “+” ou directement sur votre photo de profil ;

des options s’ouvrent. Vous pouvez alors choisir de partager votre localisation ;

vous pouvez partager avec une personne précise ou l’ensemble de vos abonnés.

Votre localisation sera alors visible via un lien entre 15 minutes et 8 heures selon le réseau social utilisé.

Il est donc plutôt simple et rapide d’accéder à la localisation de quelqu’un via les réseaux sociaux. Et cela présente l’avantage de ne pas nécessiter l’installation d’applications tierces.

Attention toutefois, la localisation peut ne pas avoir été mise à jour. Dans ce cas, vous aurez accès à la dernière localisation partagée, ce qui peut remonter à quelques heures voire quelques jours.

Si vous avez le numéro de portable de la personne que vous essayez de localiser, il est plus efficace d’utiliser une application dédiée. Vous trouverez des applications très complètes et gratuites, comme par exemple uMobix que nous avons évoquée précédemment.

Utiliser le tracker IMEI

La dernière méthode que nous vous proposons pour localiser un numéro de portable gratuitement est le tracker IMEI. L’avantage de cette méthode est que tous les appareils mobiles possèdent un IMEI. Pour rappel l’IMEI (International Mobile Equipment Identity) est un code unique qui permet d’identifier chaque téléphone portable.

En cas de perte ou de vol, il n’est pas rare que votre opérateur vous demande votre code IMEI pour pouvoir le retrouver. Si vous souhaitez localiser votre téléphone, il vous suffit donc de contacter votre opérateur et de lui transmettre le code IMEI.

Cette méthode a l’avantage de fournir une localisation très précise du téléphone portable concerné. Mais il est important de préciser que l’utilisation du tracker IMEI possède des inconvénients :

vous devez passer par le fournisseur (ou celui de la personne recherchée) ;

vous devez avoir le code IMEI du téléphone à localiser ;

il faut souvent l’autorisation des autorités pour recourir à cette méthode.

Bien qu’il s’agisse d’une méthode gratuite pour localiser un téléphone portable, elle s’adresse plutôt aux personnes qui recherchent leur propre téléphone. Plus particulièrement en cas de perte ou de vol. Si vous souhaitez localiser un numéro de téléphone portable avec son numéro gratuitement, nous vous recommandons de vous tourner vers des applications tierces.

Ce qu’il faut retenir

De nos jours, les téléphones portables nous accompagnent partout. Cela peut très vite devenir un problème lorsque l’on perd notre appareil. En effet, très souvent nous stockons des informations personnelles sur nos appareils (codes, mots de passe, adresse…).

Il peut donc être important de pouvoir rapidement et simplement localiser un téléphone portable. Heureusement, il existe des méthodes simples et efficaces pour localiser un numéro de téléphone portable avec son numéro gratuitement sans inscription.

Des applications comme uMobix par exemple permettent de suivre plusieurs téléphones en même temps, et de connaître en quelques minutes l’emplacement exact d’un téléphone précis. De quoi rassurer les parents ou les personnes nomophobes (c’est-à-dire les personnes qui ressentent une peur excessive à l’idée de perdre leur téléphone).

FAQ

Quelles sont les considérations relatives à la protection de la vie privée et à la sécurité dans le cadre du suivi des téléphones portables ?

La protection de la vie privée est un droit essentiel. Le suivi des téléphones portables peut selon les situations être puni par la loi. C’est notamment le cas lorsque cela est fait à l’insu de la personne.

L’idéal pour ne pas avoir de problème et ne pas avoir de doutes et d’en informer la personne. Vous pouvez par exemple lui expliquer qu’un système de localisation vous permettrait de retrouver le téléphone en cas de perte ou de vol. S’il s’agit de vos enfants, expliquez-leur que c’est un moyen de vous rassurer.

La considération à prendre en compte est la raison du suivi. Si les intentions sont “mauvaises” cela est condamnable.

Comment puis-je localiser une personne sans qu’elle le sache ?

Il est possible de localiser une personne sans qu’elle le sache en utilisant une application spécifique ou via les réseaux sociaux par exemple. C’est le cas notamment de GEOfinder qui permet de localiser un téléphone portable avec son numéro gratuitement et de manière anonyme.

Comment localiser un téléphone portable gratuitement à partir de son numéro de téléphone ?

Plusieurs méthodes s’offrent à vous : utiliser une application comme uMobix ou GEOfinder, utiliser les réseaux sociaux ou encore avoir recours au tracker IMEI. Il peut toujours être utile de savoir comment localiser un numéro de téléphone portable, notamment en cas de perte ou de vol.

Quel est le meilleur traceur de téléphone gratuit ?

Il existe de nombreuses applications qui permettent de localiser un téléphone portable. Mais selon nous, uMobix est le meilleur traceur de téléphone gratuit. Et pour cause, en plus d’être simple à utiliser, uMobix permet de suivre plusieurs téléphones en même temps. Et l’application offre de nombreuses fonctionnalités très intéressantes. Vous pouvez bénéficier d’un essai de 2 jours pour 1$.